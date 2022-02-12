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Bakan Yanık: Ocakta ihtiyaç sahiplerine 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 14:57
Bakan Yanık: Ocakta ihtiyaç sahiplerine 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk

Bakan Yanık, ocak ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, çeşitli sosyal yardım programlarıyla desteklerini sürdürdüklerini söyleyerek, "Elektrik yardımından barınma yardımına, sosyal ekonomik destekten evde bakım yardımına, Genel Sağlık Sigortası yardımından eğitim yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

143 MİLYON TL ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Bakan Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere ocak ayı içerisinde 143 milyon TL elektrik tüketim desteği verdiklerini ifade etti. Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını kaydetti. Bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemesi gereken 1,9 milyar TL’lik Genel Sağlık Sigortası primini bakanlık olarak biz üstlendik. Ayrıca 2,6 milyon TL’lik hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak sahiplerine iade ettik" diye konuştu.

'ENGELLİ VATANDAŞLARI AİLELERİ İLE DESTEKLİYORUZ'

Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de verdiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 1,138 milyar TL engelli aylığını ve 957 milyon TL evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını ifade etti. İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini kaydeden ve bu doğrultuda sosyal ekonomik destek sunduklarını söyleyen Bakan Yanık, "Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplamda 234,6 milyon TL destekte bulunduk" ifadesini kullandı.

'KIŞ MEVSİMİ İÇİN 220 MİLYON TL AKTARILDI'

Bakan Yanık, vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için yeni bir ek kaynak hazırladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın kış aylarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdik. Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon TL’yi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aktardık" dedi.

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0- 2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak destekte bulunduklarını belirten Bakan Yanık, bu 3 yardım kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 259 milyon TL’yi yatırdıklarını kaydetti. Bakan Yanık, ayrıca doğum sonrasında talep eden her vatandaşa doğum yardımı kapsamında 30,2 milyon TL destek sağladıklarını bildirdi.

PANDEMİ DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Bakan Yanık, Covid-19 nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini bildirdi. e-Devlet üzerinden Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü belirten Bakan Yanık, ocak ayına ilişkin 7,3 milyon TL Faz-3 ödemesi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bakan Yanık, "Bu ay içerisinde aktardığımız 5,8 milyon TL’lik barınma yardımı ile oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımı, bakım-onarımını gerçekleştirdik. Ocak ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkSosyal YardımYardım
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