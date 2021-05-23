Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
509.312
DOLAR
8.3913
STERLİN
11.9128
EURO
10.2074
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
60 adet S plaka...
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak
31 Öğretim Üyesi alıyor
31 Öğretim Üyesi alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Yanık: Kullandığım ifadeler bağlamından koparılmakta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Meclis Araştırma Komisyonu'nda  kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte" dedi.

23 Mayıs 2021 Pazar 08:14
2 Okunma
Bakan Yanık: Kullandığım ifadeler bağlamından koparılmakta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Araştırma Komisyonu'nda 2020 yılına ait kadına şiddet verileri paylaşırken yaptığı konuşmanın bağlamından koparıldığını ifade etti. Yanık, ifadelerin art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini belirterek "Meclis Araştırma Komisyonu'nda Perşembe günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte" ifadelerini kaydetti.

Yanık, konuşmasının bulunduğu Meclis tutanağını paylaşarak "Ekte Meclis tutanaklarının ilgili bölümünden ve yaptığımız sunumun ilgili yansısından da anlaşılacağı üzere salgının öncesinde (Ocak 2020) ve sonrasında şiddet verilerini anlatıyorum. Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğini görüyoruz. Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık" açıklamasında bulundu.

"KONUŞMAMIN ANLAMI BAĞLAMI İÇİNDE GAYET İYİ ANLAŞILMIŞTIR"

Bakan Yanık, yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki, sunum yaptığım komisyon AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP vekillerinden oluşmakta ve toplantılarını kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmektedir. Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir. O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir. Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya Yanık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi
Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi
'Dördüncü paketi yakında Meclis'e sunuyoruz'
'Dördüncü paketi yakında Meclis'e sunuyoruz'
Bakan Muş'tan esnafa hibe desteği açıklaması
Bakan Muş'tan esnafa hibe desteği açıklaması
'Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik'
'Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik'
TBMM'de kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor
TBMM'de kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor
Erdoğan'dan Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası
Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu
Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu
Bakan Kurum: Polimer plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek
Bakan Kurum: Polimer plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek
Bakan Varank: Dünyayı yönlendiren ülke olmayı hedefliyoruz
Bakan Varank: Dünyayı yönlendiren ülke olmayı hedefliyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma