Bakan Yanık: Kadın konukevlerimizin kapasitelerini genişlettik

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu, insan onurunu hiçe sayan şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam ettiklerini bildirdi. Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planları ile hem ulusal hem yerel düzeyde tüm taraflarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru, devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM), kadın konukevlerimiz devreye giriyor" dedi.

'283 OLAN KAPASİTELERİNİ 3 BİN 624'E YÜKSELTTİK'

2002 yılında 8 ildeki kadın konukevlerini 81 ile yaygınlaştırdıklarının altını çizen Bakan Yanık, "Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirirken, kadın konukevlerimizin kapasitelerini de genişlettik. Türkiye genelinde kadın konukevi sayımızı 149'a çıkardık. 283 olan kapasitelerini de 3 bin 624'e yükselttik. Konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttırırken ki hedefimiz, kadınların hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak. Ayrıca, konukevlerimizle, kuruma kabul edilen kadınların şiddetsiz bir ortamda yaşadıkları travmayla başa çıkabilmelerine, yeniden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çalışmalar yaparken, konukevlerinden ayrıldıktan sonra yaşamlarını kendi planlamaları doğrultusunda sürdürmeleri için onları destekliyoruz" diye konuştu.

'YÜZDE 53'Ü BARINMA NEDENİYLE HİZMET ALDI'

Bakan Yanık, kadın konukevlerinin yalnız şiddet mağdurlarına değil, barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet verdiğini belirterek, "Son 3 yılın ortalaması ele alındığında kadın konukevlerinde, kadınların yüzde 47’si şiddet nedeniyle, yüzde 53’ü barınma nedeniyle hizmet aldı. Koruyucu hizmetlerin yanı sıra önleyici ve bilinçlendirici faaliyetlere de büyük önem verdik. Şiddet henüz gerçekleşmeden önüne geçerek önleyici çalışmalara da önem veriyoruz. Bu çerçevede, şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla eğitimlerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Yanık, belediyelerin de kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol almalarını istediklerini ifade ederek, "5393 sayılı Belediyeler Kanunu'na göre, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100 bini geçen belediyeler, özellikle barınma ihtiyacı başvurusu bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla kadın konukevi açmakla yükümlüler. Şu anda belediyelere bağlı 33 kadın konukevi bulunuyor. 7 ilimizde de yeni kadın konukevi açılması planlanıyor" dedi.