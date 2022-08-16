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Bakan Yanık: Her politikamızın odağını aile olarak belirliyoruz

16 Ağustos 2022 Salı 14:03
Bakan Yanık: Her politikamızın odağını aile olarak belirliyoruz

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır, yapı taşıdır; bunun farkındayız. Bu sebeple her politikamızın odağını aile olarak belirliyor ve faaliyet alanımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, 'Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile Fotoğrafları Sergisi'nin açılışına katıldı. Yanık, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Aile Tarihinden Belgeler' isimli eser ile ailenin Anadolu topraklarında 4 bin yıl kadar geri giden serüvenini birlikte izleyeceklerini söyledi. Yanık, bakanlık olarak ana çalışma prensiplerini ailelerin güçlenmesi üzerine kurduklarını söyleyerek, "Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır, yapı taşıdır; bunun farkındayız. Bu sebeple her politikamızın odağını aile olarak belirliyor ve faaliyet alanımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz" dedi.

Bakan Yanık, aileye dair evlilik, miras, doğum belgelerinin yanı sıra Anadolu topraklarının zengin birikimini yansıtan vaftiz belgeleri, çeyiznameler gibi birçok belge ve belge niteliği taşıyan materyalden yola çıkarak kronolojik derleme yapıldığını kaydetti. Yanık, "Asur'lardan, Hitit'lerden kalma taş tabletlere yazılı evlilik sözleşmeleri, Bizans dönemi evlilik yüzükleri gibi Anadolu coğrafyasının tarihi dokusunu yansıtan birçok orijinal materyalden örnekler katalogda yer aldı. Yine eski Türklerden kalma çeyiznameler, vasiyetnameler, aile kütükleri gibi kayıtlara da eserde yer verildi. Çocukların aşı sertifikaları, Hristiyan ailelerin vaftiz belgeleri, Musevi ailelerin ‘ketuba’ yani nikah belgeleri, aile cüzdanları gibi aile kurma ve aile hayatına dair pek çok orijinal belge eserde bir araya getirildi" diye konuştu.

Program sonunda sergi salonunu gezen Bakan Yanık, daha sonra katılımcılara plaket verdi. 

DHA

Son Güncelleme: 16.08.2022 14:15
Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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