Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446.14
ALTIN
486.31
DOLAR
8.4589
STERLİN
11.7051
EURO
9.9676
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Yanık, doğa kampında gençlerle bir araya geldi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Edirne’nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Orman Kampı'nda, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları düzenlediği ‘Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda gençlerle buluştu.

13 Eylül 2021 Pazartesi 11:10
12 Okunma
Bakan Yanık, doğa kampında gençlerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Eğitim ve Motivasyon Kampı'na katıldı. Gökçetepe Orman Kampı alanındaki etkinlikte Bakan Yanık’a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Helvacıoğlu, Bakan Yanık’a, hasır sepet hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEFONLA BAĞLANTI KURDU

Konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefondan görüşen Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kampta 300’den fazla kız öğrencinin olduğunu belirterek, selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının verimli geçmesini temenni ederek, “Bu verimli çalışmaların bundan sonraki süreçte de devamını temenni ediyorum. Bu yaz yapılan kamplar, inanıyorum ki gerek kızlarımızın, gerek erkeklerimizin geleceğine yönelik çok büyük faydalara vesile olacaktır. Dolayısıyla birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizi özellikle devam ettirmesini temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

‘GENÇLERİMİZİN YOLLARININ AÇIK OLMASINI DİLİYORUZ’

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ı ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon bağlantısıyla katıldığı AK Parti İstanbul Gençlik Kolları eğitim ve motivasyon kampındayız. Gençsin sen önde yürü. AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba ve AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç ile birlikte İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği eğitim ve motivasyon kampında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı ağırladık. İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanımız Osman Tomakin öncülüğünde günümüz gençlerinin pozitif enerjisini yakından hissettik. Bakanımıza teşekkür ediyor, gençlerimizin yollarının açık olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkEdirneKeşan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Buldan İlçe Başkanı ve 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti
CHP Buldan İlçe Başkanı ve 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti
Bakan Gül: Yasakçı anlayış içinde olamayız
Bakan Gül: Yasakçı anlayış içinde olamayız
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü
Bakan Soylu: Bir daha asla başaramayacaklar
Bakan Soylu: Bir daha asla başaramayacaklar
Bakan Yanık: Kadın konukevlerimizin kapasitelerini genişlettik
Bakan Yanık: Kadın konukevlerimizin kapasitelerini genişlettik
'1960 darbecilerinin astığı devlet adamlarımızın iade-i itibarını temin ettik'
'1960 darbecilerinin astığı devlet adamlarımızın iade-i itibarını temin ettik'
Erdoğan: Hep birlikte takip ediyoruz
Erdoğan: Hep birlikte takip ediyoruz
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz
Bakan Pakdemirli: Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız
Bakan Pakdemirli: Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma