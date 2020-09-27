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Bakan Varank: Virüs aşısında son aşamaya gelindi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı Türkiye'nin yaptığı aşı geliştirme projelerinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "İki projede hayvan denemelerini tamamladık, insan denemeleri kısmına geldik" dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 10:16
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Bakan Varank: Virüs aşısında son aşamaya gelindi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Üniversitesi, TUBİTAK ve kentteki VETAL firması iş birliğinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmasının yürütüldüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Atlardan elde edilen anti serum çalışmalarının yapıldığı Organize Sanayi Bölgesindeki laboratuarı ziyaret eden Bakan Varank, Adıyaman'da yürütülen çalışmaların Türkiye’deki en önemli at aşı tesisi olduğunu ifade etti.

Covid-19 Türkiye sınırlarına girmeden önce bilim insanlarıyla beraber bu hastalıkla nasıl mücadele edileceği yönünde toplantılar yaptıklarını anlatan Bakan Varank, "Bu toplantının sonucunda Covid-19 Türkiye Platformu’nu oluşturduk. Bu platform çatısı altında hem aşı geliştirme hem de ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılıkla ve bilim insanlarımızın üstün gayretiyle devam ediyor" dedi.

Aşı geliştirme projelerinde iki projede hayvan denemelerini tamamladıklarını, insan denemeleri kısmına geldiklerinin altını çizen Varank, şöyle dedi:

"Türkiye'deki 3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Tabi ki bu aşıların geliştirilmesinin yanında bunun üretimi de önemli. Bunları Türkiye’de üretebilmek için alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. İşte burada Adıyaman'daki Vetal firması bizim önemli bir adayımız. Buradaki tesisleri Sağlık Bakanlığımızın onayının ardından buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Biz Sağlık Bakanlığımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi, bu tesisleri ziyaret etti. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemeleri aşamasına gelen çalışmalarımızı burada üretimini yapıp FAZ-1 aşamasına taşımak istiyoruz. Tabi Vetal firmasının bunun yanında kendi yaptığı kendi çalışmalar var. Adıyaman Üniversite’sinden rektörümüz burada. Onların kendi anti serum çalışmaları var. Bunları da kendilerinden dinledik. Tüm bunlarla ilgili tüm Türkiye’de büyük bir gayretle bilim insanlarımız gerçekten çalışıyorlar. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

Varank, Adıyaman’da böyle önemli bir tesisi görmüş olmaktan gurur duyduğunu belirterek,

"İlk defa gelip kendi gözlerimle şahit olmuş oldum. Adıyaman’da böyle bir önemli tesisin bulunmasından gurur duydum. İnşallah bu tesislerle ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebileceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğiz. Türkiye’de diğer ülkelerle yapılan bazı faaliyetler de var. Onlarla ilgili de klinik çalışmalar devam ediyor. Bütün amacımız bilimle bu hastalıktan kurtulmak. Biz buradan bilim insanlarımızın çalışmalarımızdan son derece memnunuz. Yurtdışıyla karşılaştırdığımızda onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok. Hatta çok inovatif aşı denemelerini, ilaç denemelerini bizim insanlarımız yapıyor. İnşallah buradaki tesislerle de burada netice almak için son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Hayvan denemeleri tamamlanmış aşıların var olduğuna da vurgu yapan Bakan Varank, "Sağlık Bakanlığımıza dosyalarımız teslim edildi. Sağlık Bakanımızın öncülüğünde onlar da gerekli değerlendirmeleri hızlı bir biçimde yapıyorlar. Çok kısa bir süre içerisinde FAZ-1 e geçebileceğimize biz inanıyoruz. Yeter ki; bu süreçler bir an önce tamamlansın. Bunun gibi önemli tesislerde de en azından FAZ-1 FAZ-2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa bir süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz."diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa VarankKoronavirüsAşı
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