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Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi’ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye’nin otomobilini yakından inceledi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 15:37
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Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre teknik gezide, Bakan Varank ile birlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Partili üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık ile CHP’li Tahsin Tarhan, MHP’li Abdurrahman Başkan, İYİ Partili Ayhan Altıntaş ve bakan yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fataih Kacır yer aldı. TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi’ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye’nin otomobilini yakından inceledi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte Vadi’de bulunan TOGG’un Kullanıcı Deneyim Merkezi’ne (UserLab) geçti.

C SEGMENT SUV’U İNCELEDİLER

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO’su Karakaş, Gemlik’teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa’ya yakın Kocaeli’ne yakın" dedi.

Bakan Varank ve beraberindekiler, TOGG’un C segment SUV’unu inceledi. Bakan Varank’ın davetiyle komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçti. TOGG CEO’su Karakaş da Tarhan’ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

'SON SÜRAT DEVAM'

Bakan Varank, daha sonra Türkiye’nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organize ettiği SAHA EXPO Fuarı’nda incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, milletvekilleriyle beraber TOGG’u ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin Otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor" diye konuştu.

ENDÜSTRİYİ DÖNÜŞTÜRECEK

2022 yılının sonunda TOGG’un seri üretim bandından inmiş olacağını aktaran Bakan Varank, "Orada Sanayi Komisyonu’muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye’nin otomobili projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var. Dünyadaki, Avrupa’daki en önemli oyunculardan bir tanesiyiz ama otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak mutlaka elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapmamız gerekiyor. İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız" ifadesini kullandı.

2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE BANTTAN İNDİRİLMESİ HEDFLENİYOR

Türkiye’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG’un 2022’nin son çeyreğinden banttan indirilmesi hedefleniyor. Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV’u olacak TOGG’un 2030 yılına kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik’te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek TOGG; elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil olmasıyla dikkat çekiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa VarankTBMM SanayiTicaretEnerjiTabii KaynaklarBilgi Ve Teknoloji KomisyonuTOGGOtomobil
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