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Bakan Varank, Meclis'e Togg ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yerli otomobil Togg ile geldi. 

11 Aralık 2022 Pazar 17:43
Bakan Varank, Meclis'e Togg ile geldi

ANKARA (DHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerine, yerli otomobil Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak" dedi.

Bakan Varank'a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay eşlik etti. Bakan Varank, kendi kullandığı Togg ile Meclis'te tur attı. Ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Varank, Togg'un Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, hayali gerçeğe dönüşmüş. Biz Togg'dan rica ettik bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün Meclis'imize Togg ile geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi, Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle milli projeyi hazmedememişti. Biz de bugün Toog'u tekrar Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa VarankTOGG
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