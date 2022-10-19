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Bakan Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü

19 Ekim 2022 Çarşamba 16:53
Bakan Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık'ta, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Barbivai ile görüştü. Sanayi ve teknoloji başta olmak üzere ekonomik alanda ilişkileri güçlendirecek konuların ele alındığı toplantıda, teknoparklar, Ar-Ge ve Avrupa Birliği programlarına başvurularda iş birliği konuları görüşüldü.

Bakan Varank'ın İsrailli mevkidaşı Barbivai ikili görüşmesinin ardından, heyetler arası toplantı düzenlendi. Görüşmede, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian ile İsrail Ticaret Temsilcisi Ohad Cohen de yer alırken Türk heyetinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hazır bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankİsrail Ekonomi Ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai
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