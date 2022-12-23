Bakan Varank: Bizim gündemimiz sanayi, teknoloji, istihdam, üretim, yatırım

AYDIN’da 8'incisi düzenlenen Verimlilik Projesi Ödül Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gündem biraz karışık. Siyasette 6'lı masa tartışmaları var. Dallas dizisine dönük birtakım faaliyetler yürütülüyor. Onları gündemime almıyorum. Gündemimiz, sanayi, teknoloji, istihdam, üretim, yatırım. Ve hamdolsun bu alanlarda da biz ülkemizde yakaladığımız ivmeyi en güzel şekilde devam ettirecek çalışmalarımıza büyük bir gayretle sarılıyoruz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın programı kapsamında Nazilli Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra 8'incisi düzenlenen Verimlilik Projesi Ödül Töreni'ne katıldı. Aydın Ticaret Odası'nda (AYTO) düzenlenen programda Bakan Varank'ın yanı sıra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri ve oda başkanları yer aldı. Ödül töreninde konuşan Bakan Varank, "Belediyelerimiz arasında, siyasi partiler arasında teknoloji, inovasyon alanında hiçbir fark gözetmiyoruz ama siz siyaseten birtakım cümleler kurarsanız o zaman biz de cevabını veririz. Togg'un fabrikasına CHP'nin Genel Başkanını çağırdık, milletvekillerini çağırdık. Hiçbiri gelmedi. Biz samimiyiz, biz dürüstüz. Karşımızdaki muhataplarımızdan da dürüstlük, samimiyet bekliyoruz. Onun için bu işleri siyaseten kullanmayın, utanırsınız. Toplantıyı burada yaptık, açıkça herkesi de davet ettik. Siyaset kısmını kısa geçiyorum. Yoksa gündem biraz karışık. Siyasette 6'lı masa tartışmaları var; karışık. Dallas dizisine dönük birtakım faaliyetler yürütülüyor. Onları gündemime almıyorum. Gündemimiz, sanayi, teknoloji, istihdam, üretim, yatırım. Ve hamdolsun bu alanlarda da biz ülkemizde yakaladığımız ivmeyi en güzel şekilde devam ettirecek çalışmalarımıza büyük bir gayretle sarılıyoruz" dedi.



'VERİMLİLİK BİLİNCİNİN ÜLKE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIĞININ İŞARETİ'



Ödül törenine ilişkin konuşan Bakan Varank, "Proje ödüllerinde bu yıl 55 ilimizden 595 proje başvurusu aldık. 8'incisini düzenlediğimiz yarışmamızda bu rakamlar en yüksek seviyeyi gösteriyor. Otomotivden savunmaya, gıdadan tekstile farklı sektörlerde geri dönüşüm, enerji verimliliği, yüksek hassasiyetli cihaz geliştirme, süreç iyileştirme konularında ilham verici projeler geldi. Bu tablo verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştığının bir işareti. Böyle etkinlikler sayesinde verimliliğin ekonomiye sağladığı somut faydaları gösterme imkanına sahip oluyoruz. Bugün 8 kategoride 24 farklı ödül vereceğiz" diye konuştu.



'VERİMİ ARTTIRMAK ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BERABERİNDE GETİRİYOR'



Üretimi arttırmanın temelde iki yolu olduğunu belirten Bakan Varank, "Ya kullandığınız girdiyi arttıracaksınız ya da mevcut girdilerinizi çok daha verimli kullanmanın yollarını arayacaksınız. Bakanlık olarak verimliliği ve rekabetçi üretimi merkeze alan dijital ve yeşil dönüşümü önceleyen tüm girişimcilere azami destek sunmaya gayret gösteriyoruz. Hem kalkınma planımızın hem de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin odağına verimliliği koyduk. Avrupa Birliği'nin 7,5 milyar avro bütçeli Avrupa Programı'na 2023 yılı itibarıyla Türkiye de dahil oluyor. İşletme ve araştırmacılarımızın dijital altyapılardan faydalanmalarını sağlayacağız. Özellikle KOBİ’lerimiz bu noktada ciddi danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'de modern fabrikalar kuruldu" dedi.



'ÇOK CİDDİ VERİMLİLİK ARTIŞLARI VAR'



Modern fabrikalara dikkati çeken Bakan Varank, "Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun ve Trabzon'da da yeni modern fabrikaların kurulmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Dün Denizli'de modern fabrikamızın temelini attık. Firmalarımız en az kaynakla, en kısa sürede, en ucuz ve hatasız üretim nasıl yapılır bunu öğreniyor. Modern fabrikaları ilk uygulamaya başladığımızda herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Bu projeyi bakan olarak çok sorguladım. Geldiğimiz noktada bakıyoruz ki; firmalarımız sadece danışmanlık alarak, sadece süreçlerini yalınlaştırarak çok ciddi verimlilik artışı üretebiliyor. Modern fabrikalar ülkemizde önemli bir ihtiyacı karşılıyor" ifadelerini kullandı.



'ŞİMDİYE KADAR YAKLAŞIK 120 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK'



Enerji verimliliğinin belirleyiciliğine vurgu yapan Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Artan enerji fiyatlarını ve enerji tüketiminin çevreye etkilerini dikkate aldığımızda enerji verimliliğinin, rekabetin en önemli belirleyicisi olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizde net elektrik tüketiminin neredeyse yarısı sanayi sektörüne ait. KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi ile önemli bir çalışma başlattık. Pilot olarak belirlediğimiz 7 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 43 KOBİ’lerimizin kullandığı 363 verimsiz motoru yeni nesil verimli motorlarla değiştirdik. Bu sayede bin 500 megabayt saatlik elektrik tasarrufu sağladık. Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansımızda firmalarımızın temiz üretim, enerji verimliliği, yalın üretim ve yenilenebilir enerji alanındaki projelerine şimdiye kadar yaklaşık 120 milyon lira kaynak aktardık. TÜBİTAK aracılığıyla sanayimizin, akademimizin ve kamu kurumlarımızın enerji ve kaynak verimliliği alanındaki yaklaşık 2 bin 400 projesine 2,3 milyar lira destek verdik."



'AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'



Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının teşvik kapsamına alındığını belirten Bakan Varank, "Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını bölgesel teşvik kapsamını aldık. Ayrıca emisyon azalımı sağlayan çevre yatırımlarını da yine öncelikli teşvik kapsamına soktuk. Destek sayesinde şubat ayından beri şu anda 3 bin megavatlık enerji yatırımı yapmak üzere şirketlerimizin teşvik başvurusu var. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında verimlilik temalı 9 projeye yaklaşık 63 milyon avro kaynak ayırdık. Dijital dönüşüm için ortak araştırma merkezleri, ortak kullanım atölyeleri inşa ediyoruz. Ülkemizi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na ve karbon nötr hedefine hazırlıyoruz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz 250 milyon avroluk finansman programı ile 54 organize sanayi bölgesinin yeşil dönüşümünü destekleyeceğiz" dedi.



'DURMAK YOK, YOLA DEVAM'



Dönüşümde yol gösterici olacak sektörel ve teknolojik yol haritaları üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Varank, "Mottomuz 'durmak yok yola devam.' Önümüzdeki hafta TÜBİTAK Konya Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün imza törenini gerçekleştireceğiz. Bu projeyi Türkiye'ye tanıtacağız. Ekosistemi aynı zamanda rakamlarla da bilimsel verilerle de yakından takip ediyoruz. 3 aylık, yıllık ve ölçeğe göre olmak üzere ulusal verimlilik istatistikleri hazırlıyoruz. Destek ve teşviklerin etkilerini analiz ediyoruz, gerekiyorsa bu programlarla ilgili iyileştirmeler yapıyoruz. 2022 yılı içerisinde bu alana dönük tam 12 rapor hazırlayarak kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaştık" diye konuştu.



'SANAYİ ÜRETİMİ EKİM AYINDA YÜZDE 2,4 ARTTI'



Türkiye'nin sektörel çeşitliliği sürekli zenginleşen bir sanayi altyapısı olduğunu dile getiren Bakan Varank, "Güçlüyüz, çünkü en zorlu koşullarda dahi üretebiliyoruz. İmalat sanayimiz son 20 senede altyapı ve üstyapıya yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde her türlü şoka en hızlı şekilde cevap verebiliyor. Sanayi üretimimiz ekim ayında yüzde 2,4 yıllık bazdaysa yüzde 2,5 arttı. Sanayi hasılamız yılda ortalama yüzde 6,3 büyüyor. Ekonomi çevreleri ekim ayında sanayide küçülme bekliyordu ama biz yüksek teknolojili alanlarda, özellikle insansız hava aracı ihracatıyla yine pozitif bir büyümeyi yakalamış olduk. Savunma sanayi ihracatımız şu anda 4 milyar doların üzerine çıkmış durumda. İlk defa savunma sanayisinde ihracatımız, ithalatımızı geçti. Türkiye ekonomisinin toplam faktör verimlilik seyrine bakınca son 20 yıldır sürdürülebilir bir büyüme trendi yakaladığımızı görebiliyoruz. Sadece son 3 yıllık dönemde ortalama yüzde 6,4'lük bir artış oranı yakaladık" ifadelerini kullandı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise tüm dünyada kalkınmayla ilgili planların önemli parçalarından birinin verimlilik olduğunu dile getirip, akılcı bir yaklaşımla sürdürülen verimlilik anlayışının yerel kalkınmayı hızlandıracağını belirtti.



TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINA DİKKAT ÇEKTİ



Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar da "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız ile Türkiye yüzyılına katkı sağlamak için gayret göstermekteyiz. Verimlilik proje ödülleri de bu gayretimizin bir sonucu olarak bizleri bir araya toplamakta. Ödül almaya hak kazananlar başta olmak üzere projeleriyle heyecanımıza ortak olan bütün işletme ve kurumlarımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.