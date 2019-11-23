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Bakan Turhan'dan Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul-Sevindikli Kavşağı arasındaki kesimin ulaşıma açıldığını belirterek, “İnşallah kalan kesimi 2020’nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız” dedi.

Bakan Turhan'dan Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul-Sevindikli Kavşağı arasındaki kesimin ulaşıma açıldığını belirterek, “İnşallah kalan kesimi 2020’nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız” dedi.

23 Kasım 2019 Cumartesi 16:54
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Bakan Turhan'dan Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması

Sakarya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Turhan, açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya’dan geçen kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sakarya’mızda ulaşım alt yapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu yakasındaki, doğu kısmındaki çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020’nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Biz bir taraftan hükümet olarak bizim ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken hizmet kervanımız devam ediyor. Bizim ülkemizde hızlı tren çalışmaları bizim hükümetimiz zamanında tanıştı. Önümüzdeki günlerde inşallah bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak, ülkemizdeki insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Önümüzdeki yıl Sivas’a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracağız" dedi.

Bakan Turhan İstanbul- Ankara arasındaki YHT 'ye ikinci bir alternatif olarak başladıkları çalışmanın sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“YHT hizmetini, İstanbul-Ankara arasındaki hizmetin ikinci bir alternatifini de yaptığımız finans anlaşmasıyla Adapazarı’ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek, Halkalı’ya oradan da Kapıkule’ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırmak için önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp, inşallah çalışmalara başlayacağız. Çok önemli bir proje. 4 milyar dolara yakın proje. Bunun son anlaşmalarını Çin hükümetinden sağlayacağımız kredi ile yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız. Hızlı tren teknolojisini de inşallah Adapazarı’nda yerli, yabancı ve özel sektör ortaklarıyla birlikte bugünde arkadaşlarımızdan bilgi alacağım. Bununla ilgili hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Hızlı tren setleri, önemli bir kısmı artık Sakarya ilinde üretilecek."

Bakan Turhan daha sonra Adapazarı'nda bulunan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Fabrikası'na geçerek, incelemelerde bulundu.

DHA

Son Güncelleme: 23.11.2019 10:50
Anahtar Kelimeler:
Akyazı KavşağıKuzey Marmara OtoyoluMehmet Cahit TurhanUlaştırma Bakanı
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