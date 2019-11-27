Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen 'Terör, İstihbarat, Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte 81 ilin jandarma komutanı da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, terörle mücadele konusunda zor ve önemli süreçten geçildiğini belirterek, "Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Mevcut huzur ortamının kalıcı hale getirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. Dün olduğu gibi bugünde Jandarma Genel Komutanlığı üstlendiği bütün görevlileri azim ve kararlılığıyla yerine getirecek. Her ne pahasına olursa olsun, mevcut yasaların verdiği sorumluluk ve yetkiyle 'ara, bul ve yok et' şeklindeki mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.



'KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE DERSİ ALACAK DEĞİLİZ'



Bakan Soylu ise Türkiye'nin, jandarmalığın da polisliğin de insan olmanın da büyük devlet olmanın da millet olmanın da kitabını yazdığını belirterek, şunları söyledi:



"Artık sözünü sakınan bir devlet yok. Sinen, pusan, süreçlerin yönlendirmesine göre pozisyon almaya çalışan bir devlet yok. Üç tane gazete manşetiyle susturulan, 'Aman muhalefet yemeyelim' korkusuyla adım atamayan bir Türkiye'de yok. PKK'ya müzahir parti, sözcülüğünü falan değil doğrudan kuryeliğini milletvekillerinin yaptığı partinin genel başkanı çıkmış, bizim için ileri geri konuşmuş. Çok da umurumdaydı. 13 yaşında kızları dağa kaçırıp tecavüz eden sonra da terörist yapan PKK'lı sapıkları Cemil Bayık'ı, Murat Karayılan'ı savunan, oradan talimat alan partiden kadına şiddetle mücadele dersi alacak değiliz. Söyleyecek sözleri varsa gitsinler 13-14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Kandil'deki o aşağılık adamlara söylesinler."



'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMAT VERDİĞİ SPOR KULÜBÜ'



Terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, terör örgütünün bir spor kulübünü desteklediğini belirterek, "Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, nereden ne derseniz edin, Kandil'in açık talimatı. 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direkt talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?" dedi.



'500'ÜN ÇOK AZ ÜZERİNDE TERÖRİST KALDI'



Son zamanlarda yapılan operasyonlara değinerek, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını belirten Bakan Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, imkan ve kabiliyetlerimizi, bütün kapasitemizi, bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik alan bırakmayacağız. Onlara 780 bin kilometrekarelik coğrafya içerisinde bir tek barınma alanı bırakmamalıyız. Gelecek nesillerimize 2020 yılının sonundan itibaren 'PKK' diye bir söz bırakmayalım" diye konuştu.



PKK'nın eskiden dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürdüğünün kaydeden Bakan Soylu, "2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111. 3 yılda 600'e yakın terörist, ailelerinin ikna etmeleriyle birlikte geldiler adalete teslim oldular. Ortaya koyduğumuz bu yöntem bilimsel bir yöntem. Üzerinde iyice düşünülmüş, titiz çalışılmış ve PKK'yı psikolojik olarak kalbura çevirmiştir. Geçen yıl sayı 165'ti, bu yıl dağlardan 233 terörist adalete teslim oldu" dedi.