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Bakan Soylu: Teşkilatın motivasyonu düşürülmeye çalışılıyor

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:50
Bakan Soylu: Teşkilatın motivasyonu düşürülmeye çalışılıyor

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Madde bağlantılı ölümler, 941'den 270'e gerilemişken; bu çabayı yok gösteren, itibarsızlaştırmak isteyen, sureti haktan görünen; ama aslında bu uyuşturucu baronlarına ve organize suç çetelerine can simidi atan bir video ile toplumun ve teşkilatın motivasyonu, temposu, azmi, düşürülmeye çalışılıyor. Bu iklimi görüyoruz ve işte onun için laf dinleyenlerden olmadık" dedi.

Bakan Soylu, Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda '105-110'uncu Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi' programına katıldı. Programda Bakan Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile çok sayıda mülki idare amiri ye aldı. Bakan Soylu, sabah saatlerinde Osmaniye'de geniş çaplı bir operasyonun duyurusunu ve başlangıcını yaptıklarını belirterek, "Daha 1 gün önce ülkenin ana muhalefeti, bu devleti ve bu teşkilatı, akılalmaz iddialarla itham etmişken, biz yine işimizi yapmaya devam ediyoruz. Laf dinleyen adamlar değiliz, bu doğrudur. Laf dinleseydik, gazete manşetleriyle veya videolarla, tweetlerle, muhtıralarla, darbe tehditleriyle aklı karışan adamlardan olsaydık; bugün ne göçü yönetebilirdik ne sınırımızda, hatta ülkemizin bir bölümünde kurulmak istenen terör devletine mani olabilirdik, ne de içeride terörle tarihimizin en başarılı mücadelesini verebilirdik. Bu devlet, zayıf karakterli bir devlet değildir. Onun için etrafında kurgulanmak istenen tezgahı anlayıp ona cevap üretebilmekte, kendi çizgisini bozmadan ilerleyebilmektedir" diye konuştu.

'LAF DİNLEYERLERDEN OLMADIK'

Şafak operasyonlarını bir süredir yaptıklarına dikkat çeken Bakan Soylu, "Kimini 8 ay, kimini 6 ay veya 1 yıl takip edip düğmeye basıyoruz. Son aylarda bunlardan 1'er, 2'şer yapar olduk ve tesadüfe bakın ki tam da bu esnada, toplumda ve teşkilatta bu anlamda olumlu bir hava oluşmuşken uyuşturucu imal ticaret suçuna ilk kez bulaşanların sayısı, 2019'dan beri düşüyorken ve şu an 2016 seviyesine inmişken; madde bağlantılı ölümler, 941'den 270'e gerilemişken; bu çabayı yok gösteren, itibarsızlaştırmak isteyen, sureti haktan görünen ama aslında bu uyuşturucu baronlarına ve organize suç çetelerine can simidi atan bir video ile toplumun ve teşkilatın motivasyonu, temposu, azmi, düşürülmeye çalışılıyor. Bu iklimi görüyoruz ve işte onun için laf dinleyenlerden olmadık" dedi.

'DEVLET, YAPAY ZEKAYLA YÖNETİLEN BİR ŞEY DEĞİL'

Mülki idare amirlerine de seslenen Bakan Soylu, tüm istikrarsızlık tehditlerine karşı sağlıklı işleyen bir devlet sistemine ve bu sistemi kusursuz bir şekilde işletecek yöneticilere ihtiyaç olduğunu söyledi. Soylu, Türkiye'nin köklü bir devlet geleneği olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: 

"Oradan besleniyoruz ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile gerçekten ülkemizi 2'nci yüzyıla taşıyacak önemli bir adım attık. Ancak 'devlet' dediğiniz, yapay zekayla falan yönetilen bir şey değil. İnsan aklı, insan hissiyatı, insanın yetenekleri, yetenekli ve bilgili insanların bir araya gelmesi, devlet sisteminin başarısı için elzemdir. Onun için sizlere ihtiyaç var. Bilgili, hızlı karar verebilen, inisiyatif almaktan çekinmeyen, sorun çözme ve değer üretme odaklı; mutlaka her işinde vatandaşı merkeze alan, en önemlisi de 'Türkiye Yüzyılı' kavramını bir slogan olarak değil, bir iddia olarak içselleştirmiş mülki idare amirlerine ihtiyacımız var." 

Bakan Soylu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile 'Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Hizmet İçi Eğitim İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluTeşkilat
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