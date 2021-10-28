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Bakan Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç ile görüştü

28 Ekim 2021 Perşembe 13:42
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Bakan Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç ile görüştü

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Stefanoviç'i bakanlıktaki makamında ağırladı. Stefanoviç, Bakan Soylu eşliğinde şeref defterini imzaladıktan sonra günün anısına fotoğraf çekildi. Bakan Soylu, Stefanoviç'e yaptığı nezaket ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Kendisini ülkemizde görmekten dolayı çok büyük bir onur duyuyoruz. Kendisiyle birlikte çok güzel çalışmaların altına imza attık. Bu iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi konusunda yapıcı adımlarımız söz konusu oldu. Sırbistan bizim için hem dost hem de komşumuzdur. İstikrar, güvenlik ve barış noktasında da kilit ülkelerden birisidir. Sırbistan ile olan ilişkilerimizin pandemi dönemine rağmen en üst düzeyde devam etmiştir. Attığımız adımlar, iki ülkenin güvenlik alanında yaptığı iş birlikleri çok önemli adımlardı. Bunlardan daha da önemlisi, kurulan sinerjiydi. Bu sinerji iki ülkenin güvenlik alanında çok önemli adımlar atmasına vesile oldu" ifadelerini kullandı.  

'DAHA İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Sırbistan Savunma Bakanı Stefanoviç ise gösterdiği misafirperverlik için Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Onu her şeyden önce bir dost ve ağabey olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Misafirperverliği için de teşekkür ederim. İki ülkenin birbirine yaklaşması ve ilişkilerinin gelişme için yaptığı her şeyden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Hem siyasi, hem ekonomik hem de milli savunma alanında çok daha iyi ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor" dedi. 

Baş başa görüşmenin ardından basına kapalı olarak heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluSırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç
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