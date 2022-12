Bakan Soylu: Sahip olduğumuz zenginliği paylaşmayı bilen bir milletiz

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sevginin bütün engelleri aşan bir niteliği olduğunu söyleyerek, "Sevgi o kadar yücedir ki; bütün kötülüklerin, zorlukların üstesinden gelmeye muktedirdir. Sevgi bütün engelleri aşar. Annelerin, babaların, çocukların sevgisi dünyadaki bütün zorlukları ve bütün kötücül duyguların ortadan kaldırır. Allah, dünyada sevgiyi ve tebessümü başkalarına gösterenleri hep mükafatlandırır. Siz bunu yapıyorsunuz, sizlere minnettarız ve müteşekkiriz" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine de el uzattığını belirterek, "Biz her geçen gün kendi vatandaşlarına zorlukları aşma konusunda destek oluyor ve güç veriyoruz ama bu bize yetmez. Dünyada zorluklar yaşayan, adını bilmediğimiz, on binlerce kilometre ötede sahipsiz insanlar var. Bizim zengin olmamız, büyük olmamız kendi nefsimizi tatmin etmemizden dolayı değildir; dünyadaki bu zorluklarla karşı karşıya kalanlara elimizi uzatmamızdandır" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜLÜĞE KARŞI DİK DURURSAK ALLAH BİZİ MÜKAFATLANDIRIR'

Soylu, Türkiye'nin bütün zenginliğe sahip olduğunu, geçmişte ve günümüzde bu zenginliği kendinden olmayanlarla da paylaştığını söyleyerek, "Dünyanın hangi reçetesini, hangi bildirgesini, hangi sözleşmesini getirirlerse getirsinler Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın sözlerini onda birine tekabül etmez. Dünyanın hangi bildirgesini, hangi sözleşmesini getirirlerse getirsinler Peygamber Efendimizin öğütlerine, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yüz binde birine tekabül etmez. Biz çok zengin bir milletiz. Kültürümüz, geleneğimiz, inancımız, aile yapımız, medeniyetimiz, toprağımız. Bu zenginliği sadece kendimize değil; etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya uzatmayı, onları da bu zenginlikten faydalandırmayı bilen bir milletiz. Yıllar boyunca bunu yapmışız. Şimdi örnekler yapıyoruz. Bu örnekler sadece kendimiz için değil; dünya için, yapmayanlar için, insanlık için 'mış gibi' yapanlar için. Aslında şunu hepimiz biliyoruz; samimi ve iyi niyetli olursak, sevgiyi eksiltmezsek, kötülüğe karşı dik durursak Allah bizi mükafatlandırır" dedi.

'HER BİRİMİZ AYNI ZAMANDA BİR ENGELLİ ADAYIYIZ'

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Türk Polis Teşkilatı olarak engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalardan bahsederek, "Her birimiz aynı zamanda bir engelli adayıyız, bu anlayış ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle, kamu kurumları başta olma üzere; hizmete erişimi kolaylaştırmak için gereke fiziki şartları sağlamaya özellikle hareket ediyoruz. Sosyal tesislerimizden engelli kardeşlerimiz ücretsiz faydalanırken refakatçilerine de yüzde 50 indirim sağlıyoruz. Lojman puan hesaplamalarında artı 40 puan ve feragatli lojmanlardan öncelikli faydalanma hakkı da tanıyoruz. Keza tıbbi cihaz alımlarında destek oluyor, tedavi ücretlerini karşılıyor, özel eğitim desteği sağlıyoruz. Bu sayede bu kardeşlerimizin hayatlarını biraz daha kolaylaştırdığımız ve yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz kanaatindeyim. Bundan sonra da Türk Polis Teşkilatı olarak yanlarında olmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan etkinlikte, Polis Akademisi Orkestrası yerli ve yabancı parçalar ile katılımcılara konser verdi. Engelli bireylerden oluşan zeybek ve seymen ekibi gösteri düzenlerken çocuklar içinse çeşitli sihirbazlık gösterileri gerçekleştirildi.