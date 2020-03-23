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Bakan Soylu: Maske stoğu yapan fabrikalara el koyarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bilgilendirmesi üzerine depolarında maske stoklayan firmalar tespit ettiklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları konusunda onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler var, bu yetkileri kullanmaktan çekinmeyiz. Allah şahit, bir 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız" dedi.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:50
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Bakan Soylu: Maske stoğu yapan fabrikalara el koyarız

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnstagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında açıklamada bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle depolarında maske stoklayan firmalar tespit ettiklerini kaydeden Soylu, "2 gündür bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, almışlar maskelerin bir kısmını depolarında tutuyor. Sağlık Bakanımız iki gece önce aradı beni, biz de bütün emniyet ekiplerimiz bir araya geldik. Dün sabah saat 08.00'de eş zamanlı Türkiye'deki bütün üreticilere baskın yaptık. Onlara tek şey söylüyorum. Bu akşam 20.00 itibariyle Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları konusunda onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler var, bu yetkileri kullanmaktan çekinmeyiz. Parasıyla alacağız. Hem de iyi parayla alacağız. Allah şahit, bir 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız, bundan da çekinmeyiz, yetkimiz var" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluSağlık Bakanı Fahrettin KocaMaske Stoğu
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