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Bakan Soylu: Kadına şiddet genelgesi yayınlayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladığını hatırlatarak, "Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020'ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim" dedi.

Bakan Soylu: Kadına şiddet genelgesi yayınlayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladığını hatırlatarak, "Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020'ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim" dedi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 15:15
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Bakan Soylu: Kadına şiddet genelgesi yayınlayacağız

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Toplantısında konuştu. Emniyet müdürlerine seslenen Bakan Soylu, yurt içinde başarılı ve kararlı operasyonlarla bitirilmeye çalışılan PKK’nın ve DHKP-C’nin dışarıdan müttefikleri olduğunu, göçmen kaçakçılığında ve uyuşturucu işinde PKK-YPG ve DEAŞ'ın ortaklık içinde olduğunu söyledi. Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün PKK’nın, PYD'nin, DEAŞ'ın iplerinin kimin elinde olduğunu biliyoruz. Hepimiz çocukluğumuzda 'dış güçler' tabiri kullanıldığında dudak bükenlerin alaycı tasviri ile karşılaştık. Bu devleti beceriksiz olarak anlatmaya çalışan kalemler, sözlerini ortaya koyarken dudak büken bu anlayışlarını her daim dile getirdiler. Onlara soruyorum; bugün bu ülkede geçmiş dönemde ülkeyi iyi noktaya getirmek isteyenlere iftira atanlara diyorum; dış güçler var mıymış yok muymuş? Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Akdeniz'de, bugün etrafımızdaki coğrafyada Balkanlar’dan Afganistan'a Libya'ya kadar Mısır'dan Sudan, Yemen, Fas, Afrika'ya kadar olan tüm coğrafyada etrafımızı çevrelemeye çalışan o ülkelerin kendi iç iradeleri mi, yoksa tüm bu hesapları bu coğrafya içinde acımasızca uygulamaya çalışanlar mı? Kimi müttefiklerimiz kimi yıllardan beri mücadele ettiklerimiz. Belki de 15 Temmuz'da FETÖ'nün talimatlarla oluşturulmuş hain kalkışmasının ve buna direnen bu milletin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortaya koyduğu irade biraz önce bahsettiğimiz dış güçleri mağlup ettiğimizin en önemli örneklerinden bir tanesiydi. Bizi itibarsızlaştırmak isteyen dış güçler hamdolsun bin yıllık medeniyetimiz, kararlılığımız sayesinde bugün bertaraf edilmektedir. Bu belki de geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır."

'İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS'

Bakan Soylu, işkenceye sıfır tolerans anlayışına sahip oldukları bildirerek, 2015'ten beri işkence konusunda Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen karar sayısının 'sıfır' olduğunu vurguladı. Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Bu alan uzun süre muhalefet tarafından konsolide edilmeye çalışıldı. Türkiye insan haklarından yana olan duruşunda kararlıdır. İşkenceye sıfır tolerans milletimize ebedi taahhüdümüzdür. FETÖ'nün TBMM'ye sızdırdığı bir milletvekili vasıtasıyla gündeme getirdiği iddialar yalan, iftiradır. Dışişleri'nde FETÖ operasyonu yaptık, çözülmeye başladılar. Yüzlerce insan FETÖ’den gözaltındayken sadece bir gruba yönelik konuşmasınlar diye hemen TBMM’deki sözde milletvekili, PKK’nın desteklediği siyasi partiden Meclis'e giren vekil kamuoyu oluşturmaya çalışan anlayışı ortaya koydu. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ soruşturması nedeniyle içeride bulunan FETÖ'cülere yönelik yapılan değerlendirmelerde, soruşturmalarda 'ileri gidilmesin' diye aynı vekil FETÖ’nün talimatıyla birlikte devreye girdi. Tüm bunlar terörle mücadelede kararlılığımızı etkilemeyecek. Aynı zamanda işkenceye sıfır tolerans anlayışından da bizi vazgeçirmeyecektir. Demokrasiyi kullanarak güvenlik açığı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz."

'AVRUPA BİZDEN YARDIM İSTEYECEK'

Bakan Soylu, terörden kurtulmak için Avrupa’nın Türkiye’den yardım isteyeceğini belirterek şöyle dedi:

"Çok yakın bir zaman dilimi içinde Avrupa başta Almanya olmak üzere sizden destek ve yardım isteyecekler. Diyecekler ki 'Bizi bu PKK anlayışından, FETÖ anlayışından kurtarın'. O zamana neler kaybetmiş olacaklar? Bizler o zaman o yangının neresine yetişeceğiz bilmiyorum. Buraya yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve bizim emniyet teşkilatımızdan yardım istemek zorunda kalacaklar. 'Ne olursunuz bizi kurtarın' diyecekler. Yavaş yavaş başladı, farkındalar."

'KADINA ŞİDDET GENELGESİ YAYINLAYACAĞIZ’

Süleyman Soylu, il emniyet müdürlerine görev alanları içinde gri saha bırakmamaları uyarısında bulunarak, gelen şikayetlerin bir evrakla geçiştirilmemesini istedi. Bakan Soylu, "Adalet Bakanlığı kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladı. Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020'ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Neler yapabileceğimizi en ince ayrıntısıyla beraber söylemeliyiz. Bunu kendi aileniz, kendi çocuğunuz olarak görün. Kadına şiddetle, aile içi şiddetle mücadeleyi topyekun ortaya koyalım. Bu işi çözün. Ama bir şiddet bile bizim insanlığımıza, medeniyetimize ağırdır. Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluAdalet BakanlığıKadına şiddet
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