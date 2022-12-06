Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya üzerinden yaptırıldığını, yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı şekilde imal edildiğini söyleyebilirim. Teker teker tarif edildiğini, 'Hacı' kod adlı Amerika'ya bağlı PYD/PKK terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren, koyan hem bombayı imal eden, cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut" dedi.



İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 7'nci Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı başladı. Çalıştayda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meselelere 'kendi içine dönük, kapanıp şekilde analiz ederek ve gelecek nesillere eksik değerlendirmeyle eylem planı oluşturan nesil' olarak geçmekten korktuğunu belirtti. Terör meselesinin de aynı olduğunu vurgulayan Soylu, "Amerika son 3 yılda 2 milyar dolar PYD ve PKK'ya yardım etmiştir. Terörle bir adım yan yana gelen hangi ülke, hangi insan, hangi topluluk olursa olsun, onu yaftalayan ve onu infaz etmek için elinden gelen gayreti ortaya koyan Amerika, son 3 yılda 2 milyar dolar kendi senatosundan resmi para göndermiştir. İstediği kadar bastığı paradan ne kadar göndermiştir, bunu biliyor değiliz. Buradan bir şey daha söyleyeceğim. Bir siyasi partinin genel başkanı Macaristan seçimlerini izlediğini, takip ettiğini söylemiştir. Orada da 6'lı masa kuruldu. İşin siyasi boyutunu bir tarafa bırakıyorum. Size güvenlik sorununu anlatacağım. Bizatihi Amerika'nın o ülkenin seçimine yönelik milyon dolar paraların oradaki sivil toplum örgütüne Amerika'nın resmi kurumları tarafından seçimi etkilemek için gönderdiği ortadadır. İçişleri bakanının bana söylediği kendi tespiti ve değerlendirmeleridir" diye konuştu.



'DEVLETİN TÜM YAPILARINI ETKİSİZ HALE GETİREBİLMEK İÇİN ORTAYA ATILMIŞ İFTİRA'



Dünyayı yönetmek isteyenlerin; Afrika'ya giderek Afrika'yı sömürenlerin, Orta Doğu'yu karıştırarak Orta Doğu'yu sömürenlerin, Orta Asya'yı infilak ettirmeye çalışanların sosyal medya üzerinden tüm dünyayı, zihinleri etki altına almayı amaçladığını dile getiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Amaçları istedikleri gibi yönetmek, istediklerini kontrol etmek, demokrasiyi, devlet yöneticilerini itibarsız hale getirmek ama devlet kurumlarını tamamen itibarsız hale getirmektir. Kimyasal silahlanmadan, kimyasal silah saldırılarından tutun, uyuşturucunun devlet tarafından koordine edildiğini ifade eden cümlelerin hiçbirisi mesnetsiz, bir yerden kaynaklanmayan uluslararası küresel ağların kontrolünde olmayan cümleler değildir. Hepsi devletleri etkisiz hale getirmek, itibarsız hale getirebilmek, kurumları, devleti itibarsız hale getirmek, 2 bin yıllık ordumuzun, 200 yıllık emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatımızı, devletin tüm yapılarını etkisiz hale getirebilmek için ortaya atılmış ve küresel sistem tarafından koordine edilmiş iftiralardır. Hepsinin nedeni var. PKK'ya silah ve lojistik destek verildiği gibi bir başka ülkeye sorun yaratsınlar diye hacker gruplarına bilgisayar kasası ve yazılım hediye etmediklerini bilmiyoruz. Bizatihi biz yakın komşularımızdan birisine hediye edilenlerle bir operasyonla ele geçirme imkanına sahip olan ülkeyiz. FETÖ'nün bir operasyon merkezine Amerika tarafından sağlanan kaynaklarla onun operasyonel anlayışını daraltmaya çalışan ülkeyiz."



İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMA



Bakan Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:



"İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya üzerinden yaptırıldığını, yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı şekilde imal edildiğini söyleyebilirim. Teker teker tarif edildiğini, 'Hacı' kod adlı Amerika'ya bağlı PYD/PKK terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren, koyan, hem bombayı imal eden, cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut. Devlet dedikodu yapmaz, devlet bilgiyle çalışır ve kendi tecrübesine, ciddiyetine uygun şekilde çalışır. İlk verilen ifadelerde 'ben bilmiyordum bunu çikolata paketi sanıyordum' sözleri gerçeği yansıtmıyor. O ifadeleri verenin ağzından olayın bütün ayrıntıları işini iyi bilen Türk polis teşkilatı ve savcıları tarafından devlet kayıtlarına geçmiştir."



DİJİTAL TERÖRİSTLERE DİJİTAL SARI TORBA



Bilgisayar, cep telefonu olan herkes elektriği olan her yer için siber güvenlik konusunun önemini anlatan Soylu, "Bunun dolandırıcılık, devlet güvenliğini sarsan boyutu, özel şirketlerin ekonomisini tehdit eden boyutu da var. Artık iş öyle bir seviyeye geldi ki; devletler büyük siber tatbikat yapmak zorunda kalıyor. Yeni bir güvenlik başlığı ortaya çıktı. Küresel ve uluslararası güç merkezleri kafasını kuma gömdü. Konuyu araçsallaştırdı, rehberlik etmedi. Herkesi kendi derdiyle baş başa bıraktı. Covid-19, terör, göç, uyuşturucu meselesinde olduğu gibi. Türkiye olarak bu konuda hızlı refleks ürettik ve kısa sürede önemli kapasiteye sahip olduk. Türkiye siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. Artık dijital teröristlere de dijital sarı torbalar giydiriyoruz" ifadesini kullandı.