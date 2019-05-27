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Bakan Soylu: İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz

Bakan Soylu: İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz

Bakan Soylu: İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz

Bakan Soylu: İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:15
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Bakan Soylu: İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz

İSTANBUL - Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinerek "Toplam seçimde 2 sandığa itiraz var, İstanbul'da toplamda 4 ilçeye itiraz var Ataşehir, Maltepe, Büyükçekmece ve Sancaktepe'de itiraz yok çünkü çetele aynı, sandık sonuç tutanağı aynı ve oylar aynı. Büyükşehir'de ise oylar farklı, çetele farklı, sonuç farklı. Biz buna itiraz etmeyelim mi? Kanun talimat vermesine karşın eksik yapıldı'' dedi.

''Biz mücadele ediyoruz. S-400'le ilgili hukukla olan mücadelemizi görüyorsunuz" diyen Bakan Soylu, "Terör örgütleri ile olan mücadelemizi görüyorsunuz. Biz sesimizi çıkarmayalım m? İstanbul'u herkes kazanabilir ama İstanbul zaman kaybedemez. İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz. İstanbul hızla büyüyen bir şehir. Geçmiş dönemde yaşananlar tekrar yaşanırsa bunun maliyeti hepimizin üzerine gelir'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluİstanbulZaman
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