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Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Hakkari'ye geldi. Bakan Soylu, valilikte katıldığı toplantıda, 81 ilin valisiyle koronavirüs önlemleriyle ilgili video konferans sistemi aracılığıyla görüşme yaptı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 09:11
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Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Hakkari'ye geldi. Uçakla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na iniş yapan Bakan Soylu'yu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve kurum müdürleri karşıladı. Daha sonra heyikopterle Hakkari'ye gelen Bakan Soylu, polis tören mangasını selamlamasının ardından valiliğe geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, valilikte yapılan toplantıya katıldı. Video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle Covid-19 salgınında genel durumu, alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili görüşme yapan Soylu, konularla ilgili brifing de aldı.

Tolantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, askeri ve emniyet yetkilileri katıldı.

BAKAN SOYLU HAKKARİ SOKAKLARINI GEZDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile Hakkari Valiliği Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştükten sonra saat 00.00 sıralarında Hakkari'nin cadde ve sokaklarına çıkarak esnaf ziyaretinde bulundu. Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra bir çorbacıya geçerek çorba içti.

ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

'GÜNÜN HASILATI' PAYLAŞIMI

Bakan Soylu, Twitter hesabından 'Günün hasılatı' notuyla yaptığı paylaşımda, gün içerisinde terör örgütünden ele geçirilen mühimmatlara ilişkin fotoğrafları yayınladı.

Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Soylu'nun, yarın sabah güvenlik toplantısına katılacağı belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 17.10.2020 09:15
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluValiToplantıPandemiKoronavirüs
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