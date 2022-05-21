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Bakan Soylu: Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz. Ağustos ayında bu pasaport vatandaşımızın hizmeti ile buluşacak" dedi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:41
Bakan Soylu: Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen 4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanında ürünleri inceleyen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Soylu, Darphane ve Damga Matbaası standında yerli pasaportu inceleyip, "Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz. Ağustos ayında bu pasaport vatandaşımızın hizmeti ile buluşacak. Pasaportun kendine ait özellikleri var; bütün bilgilerin içinde olduğu sistem, şu anda kullandığınız pasaportun yüzde 40 daha incesi. Hem pasaportumuzu hem ehliyetimizi hem kimlik kartımızı hem de Türk vatandaşı olup da yabancı ülkede yaşadığı için Türk vatandaşlığından çıkanlara verdiğimiz mavi kartımızı inşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında güvenlik önlemleri daha yüksek şekilde kullanıcılarımız ile buluşturacağız. Ehliyette de çift pencere olacak ve çipli olacak. Ehliyeti kimliğe yüklüyorduk şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz bir süreç başlatıyoruz. Pasaportta hem tarihi miraslarımız hem doğal zenginliklerimiz var hem de Cumhuriyet Türkiye'sinin eserleri var. İlk kez de 'Türkiye' yazacak. Yeni bir deneme yapıyoruz. Onu da Hollanda'da test ettik, başarılı oldu. Kimliğe de ehliyete de renkli fotoğraf basacağız" diye konuştu.

'PARMAK İZİ DOĞRULAMASI YÜZDE 94,7'

Bakan Soylu, parmak izi doğrulamada yerli programın yüzde 94,7 gibi bir oran tutturduğunu söyledi. Soylu, "Bizim parmak izinin sayısallaştırılması algoritmamız yabancı bir ülkeden satın alma ile gerçekleşmişti. Bundan 2,5 yıl önce çalışmasına başladık ve HAVELSAN ile birlikte kurulan ortak bir şirket ile bunu sağladık. Size vereceğim rakam dünyada bu konularda hemen hemen en iyi orana ulaşmış rakam. Bizim başka bir ülkeden satın alma yaptığımız şirketle sayısallaştırdığımız parmak izi yani parmak izinin doğrulanması veya alınması, yabancı şirketten bize satılan programda yüzde 82'ydi. Şimdi bizim son 2,5 yılda geliştirdiğimiz ve yüz binlerce teyit ettiğimiz uygulamalı gördüğümüz program yüzde 94,7" dedi. 

Bakan Soylu, ​parmak izi doğrulama sistemindeki geliştirilen programın; nüfus daireleri, emniyet ve jandarmada, göç ve pasaport idaresinde, noter, tapu ve kadastroda kullanılabileceğini kaydetti. Soylu, "Öyle bir olacak ki bu elektronik kimlik doğrulama sisteminin de altyapısı olan bu sistem ile üniversite imtihanı hatta ehliyet imtihanlarında da birtakım sahtecilikler söz konusu oluyor. Bunun ortadan kalkmasını temin etmek için parmak izi ve aynı zamanda kimlikleri ile girebilme imkanına sahip olacaklar. Noterdeki alım ve satımlarda, bankacılık işlemlerinde bu altyapıyı rahatlıkla kullanabilme imkanına sahip oluyorsunuz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluPasaport
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