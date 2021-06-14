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Bakan Soylu'dan Jandarma'nın 182'nci kuruluş yıl dönümü mesajı

​​​​​​​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 182'nci kuruluş yıl dönümü mesajında, "Türk Jandarma Teşkilatı; asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada ve diğer kolluk birimlerimizle tam bir iş birliği içinde milletimize hizmet etmekte, hem tecrübesini hem de yüksek kapasitesini sahaya yansıtmaktadır" dedi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:14
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Bakan Soylu'dan Jandarma'nın 182'nci kuruluş yıl dönümü mesajı

Bakan Soylu, mesajında, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 182 yıldır bayrağının gölgesinde ve görevinin başında olmanın haklı gururu içinde olduğunu bildirdi. Teşkilatın, dünyadaki emsalleri içinde hem nitelik hem de nicelik açısından tartışmasız en güçlülerinden biri olduğunu belirten Soylu, "Türk Jandarma Teşkilatı; asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada ve diğer kolluk birimlerimizle tam bir iş birliği içinde milletimize hizmet etmekte hem tecrübesini hem de yüksek kapasitesini sahaya yansıtmaktadır. Bu geniş görev ve sorumluluk sahasının gereği olarak ciddi bir kapasiteyi bünyesinde barındıran Jandarmamızın, özellikle 15 Temmuz sonrasında beşeri ve teknik kapasitesinin artırılmasının yanı sıra, tüm sistemlerin hem modernizasyonu, hem de başta Emniyet Teşkilatı olmak üzere diğer kurumlarla entegrasyonu, mevcut başarısını daha da arttırmıştır" dedi.

'PARMAK İZİ İNCELEMESİ 10 GÜNDEN 5 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ'

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın parmak izi teşhis sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegrasyonu sayesinde 20 bin 296; balistik veri tabanının entegrasyonu ile 328 faili meçhul olayın aydınlatıldığını belirterek, "Yapılan ciddi yatırımlarla, kriminal ve balistik laboratuvarları dünyanın gelişmiş ülke standartlarına yükseltilmiş; mermi kovanı inceleme süresi 1 yıldan 1 saate; patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate; DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi incelemesi 10 günden 5 dakikaya düşürülmüştür. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2018 yılında yüzde 68 olan mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı 2020 yılı sonu itibariyle yüzde 80'e ulaştırıldı. Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı ise yüzde 99'dur" diye konuştu.

'PKK'YI BİTİREN NESİL OLMAYA AND İÇTİ'

Bakan Soylu, jandarmanın faaliyet alanlarından bahsederek, şunları kaydetti:

"Görev yaptıkları bölgelerde 2019-2020 arasında ölümlü trafik kaza sayısını yüzde 4.7 azaltan jandarma trafik personelimiz; doğal hayatı korumak üzere görev yapan jandarma çevre koruma timlerimiz, 2020 yılında 11 bin 838 operasyon yapan, 2021 sonunda bu sayıyı 13 bin 22 olarak planlayan, bilhassa kök kenevir ekimiyle büyük bir mücadele veren jandarma narkotik birimlerimiz; bizim evlatlarımızın ürettiği İHA'ları, helikopterlerini fabrikadan çıkar çıkmaz envanterine katan ve o araçlarla PKK terör örgütüne dünyayı dar eden, halen 35 taktik İHA sistemi ile 65 hava aracını bünyesinde barındıran jandarma havacılık birimlerimiz; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve yönlendirmeleriyle 'kesintisiz operasyon' stratejisiyle PKK'yı bitiren nesil olmaya and içen, her büyük operasyonuna bir şehidimizin adını verip ruhlarını şâd eden, 2020 yılında 18 bin 623 operasyon yapıp, 2021 için 19 bin operasyon hedefleyen jandarma özel harekat timlerimiz ve jandarma komandolarımız; hem gözümüz kulağımız olan hem de ikna yöntemiyle dağdan eleman indirip hain örgütün ipini çeken jandarma istihbaratımız; karada, havada, denizde, masa başında, dağ başında, köyde, mezrada, karakolda, suçlunun kaçakçının, organize suç çetelerinin peşinde, hangi görevi yaparsa yapsın o şanlı üniformaya layık olan bu vatanın evlatları jandarmamız. 182'nci yaşınızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz olmak üzere, bu vatan için feda-i can eden, can emanetini bu vatan için teslim etmeye hazır bütün vatan sevdalılarını, rahmet ve minnetle anıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri BakanıJandarma TeşkilatıKuruluşKutlamaJandarma
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