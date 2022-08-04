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Bakan Soylu'dan 'cemevi saldırısı' açıklaması: Buradaki çapağı bulacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 3 cemevine düzenlenen saldırıda 1 kişinin tutuklanması, 2 kişinin de adli kontrolle serbest kalmasına ilişkin, "Bu, soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız. Ben 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum; ama bu 3 adrese 1 saatte gidemem. Nasıl oluyor da bu, İzmir'den Eskişehir'e geçiyor ve Ankara'ya geçip bunu yapıyor?" dedi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 13:17
Bakan Soylu'dan 'cemevi saldırısı' açıklaması: Buradaki çapağı bulacağız

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1'inci Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Soylu, "Dünyadaki afetlerle ilgili mevcut durumumuz ve bu konudaki risk açıklarımızın neler olduğu Ruhr Üniversitesi'nin dünya risk raporuna yansımıştır. Bu çalışmaya göre, ülkelerin doğal afetlerin etkisiyle başa çıkma ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitesini ifade eden 'güvenlik açığı' başlığında, Türkiye'nin oranı 45.57'den 40.65'e düşmüş. Güvenlik açığımız; öncesi, anında ve sonrasında yapmış olduğumuz tedbirler, adımlar, iyileştirmeler ve müdahaleler ile birlikte orta seviyeden düşük seviyeye inmiştir" dedi.

'ÜST SEVİYEDE TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ'

2020'yi 'Afet Hazırlık Yılı', 2021'i 'Afet Eğitim Yılı' ve bu seneyi de 'Afet Tatbikat Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Soylu, "Yani 3 yıl üst üste hazırlık, eğitim ve tatbikat olarak planladık. İlk 2 yılı tamamladık. Şimdi 'Afet Tatbikat Yılı'nın planladığımız 54 bin 302 tatbikatın neredeyse 54 binini tamamlayarak ve tatbikat sayımızı revize edip 60 bin tatbikata çıkararak belki de cumhuriyet tarihimizde ilk defa hem ilk kez deneyimlediğimiz tatbikatları gerçekleştirdik hem kurumların birbirleriyle olan entegrasyonunu sağladık hem de bize çok önemli bir gelişme adımı olarak ortaya çıkarılmasını hep birlikte gerçekleştirmeye çalıştık. Şimdi dünyanın çok daha üst seviyede afetsellikle karşı karşıya kaldığı biliyoruz ve takip ediyoruz. Bu sebeple daha üst seviyede tedbir almak zorundayız" diye konuştu.

'DEVLET İŞİNİN BAŞINDA'

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili yapılan incelemeye ilişkin, "Devlet Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurumu ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla da Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet, işinin başında" dedi. 

Bakan Soylu, Ankara'da 3 cemevine saldırıya ilişkin de 1 saatte 3 cemevine saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, "Bulunduğu illerde değil Ankara'da bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen bir provokasyon var. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Bu tip olaylarda kendisini hep deliliğe veren ortaya çıkıyor. Ben 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum; ama bu 3 adrese 1 saatte gidemem. Nasıl oluyor da bu, İzmir'den Eskişehir'e geçiyor ve Ankara'ya geçip bunu yapıyor? Bu eski Türkiye'nin ayak izleri. Yargı, 1 tutuklama, 2 de ev hapsi kararı verdi. Bu, soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluAfadToplantı
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