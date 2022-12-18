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Bakan Soylu, Bulgaristanlı mevkidaşı Demerdzhiev ve heyetini kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ve heyetini kabul etti.

18 Aralık 2022 Pazar 14:23
Bakan Soylu, Bulgaristanlı mevkidaşı Demerdzhiev ve heyetini kabul etti

İSTANBUL,(DHA)- Bakan Soylu görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Göç akımının durdurulması, engellenmesi için bilgi alışverişi içerisinde bulunmayı ve aynı mücadelenin aksamadan devam etmesi konusunda ortak mutabakatımız oldu. En son Bulgaristan’dan Levent Göktaş verildi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. PKK, KCK, PYD, FETÖ ve DHKP-C konusunda da ortak işbirliğimizin güçlü bir zeminde olduğunu bir kez daha huzurunuzda teyit etmek isterim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ve heyetini sabah saatlerinde Sarıyer Vilayet Evlerinde kabul etti. Basın mensuplarına kapalı yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Bakan Süleyman Soylu ve mevkidaşı Ivan Demerdzhiev ortak basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ivan Demerdzhiev ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Soylu, Demirdzhiev ile 5 ay içerisinde 13’üncü görüşmesi olduğunu söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde son yapılan görüşmede alınan kararla birlikte, hem Kapıkule hem de Hamzabeyli sınır kapılarında gerek teknolojik dönüşümün sağlanması, gerekse de kapasitenin artırılması hususunda sayın Demirdzhiev, bizde de hem Ticaret ve İçişleri Bakanları ile birlikte bir çalışma başlıyor. Uzun zamandır gündemde olan Kırklareli ve Rezovo arasında Rezve deresinin üzerinde yeni bir dostluk kapısı açılıyor, yeni bir köprü yapılıyor. Bunun altyapısını bugün tekrar değerlendirdik. İlk önce yaya olarak açılacak. Yine iki ülke arasında uyuşturucu kaçakçılığı mücadele ile ilgili hem bilgi alışverişi hem de ortak mücadele konusunda bir adım atıldı" dedi.

"GÖÇ AKIMININ DURDURULMASI, ENGELLENMESİ İÇİN ORTAK MUTABAKATIMIZ OLDU"

Süleyman Soylu açıklamasının devamında, "Özellikle göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği hususunda uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Göç akımının durdurulması, engellenmesi için bilgi alışverişi içerisinde bulunmayı ve aynı mücadelenin aksamadan devam etmesi konusunda ortak mutabakatımız oldu. Kapıkule dünyanın geçiş açısından ikinci büyük kapısı ticaret açısından da. Özellikle üretimimizin ve ihracatımızın arttığı bu dönemde Kapıkule'deki ticari geçişler bizim için çok önem taşıyor. Bulgaristan için de önem taşıyor. Özellikle soğuk gıda taşımalarında da bu büyük bir önem taşıyor. Güzel bir haber de aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine Bulgaristan'la hem komşuluk hem kardeşlik ilişkilerimiz açısından iki ülkenin karşı karşıya kaldığı afet konularında da ortak havuz oluşturulması hususu değerlendirildi" ifadelerini kullandı.

"EN SON BULGARİSTAN’DAN LEVENT GÖKTAŞ VERİLDİ, KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bakan Soylu, "En son Bulgaristan’dan Levent Göktaş verildi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. PKK, KCK, PYD, FETÖ ve DHKP-C konusunda da ortak işbirliğimizin güçlü bir zeminde olduğunu bir kez daha huzurunuzda teyit etmek isterim.  Yakın zamanda Bulgaristan sınırında maalesef üzücü bir olay yaşandı. Bulgaristan sınırında bir polis memuru hayatını kaybetti. Biz failleri hemen yakaladık. Birlikte ortak soruşturma yürüttük ve yürütüyoruz. Bu soruşturmayı derinleştirdik. Arkasında ne olup olmadığına yönelik ayrıntıların tam anlamıyla yansıtabilmesini temin etmek için. Tekrar Bulgaristan halkına sayın bakana, ailesine ve oradaki güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Birçok terör örgütüyle ortak yaptığımız mücadele içinde tekrar sayın bakana ve hükümetine, devletine burada teşekkürlerimi ifade ediyorum" şeklinde konuştu. Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev’de Süleyman Soylu’ya yaptıkları işbirlikleri için teşekkür etti.

DHA

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