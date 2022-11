Bakan Soylu: Ana muhalefet lideri istihbarat oyununa düşmektedir

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına ilişkin, "Bu, bir uluslararası istihbarat oyunudur ve ana muhalefet lideri bu istihbarat oyununa düşmektedir. Ve bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadır" dedi.



İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından 'Afet İletişim Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, Bakan Soylu'nun yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Bakan Soylu, çalıştayın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile ilgili gündeme getirdiği iddialarına cevap verdi. Soylu, "Afetteki en önemli afet, yanlış bilgidir. Bu hem halk açısından, hem kamu yönetimi açısından, hem afet yönetimi açısından böyledir. Fakat anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanı, her gün Türkiye’yi yalanlarla, dezenformatik bilgilerle karartmaya çalışmaktadır. Meclis’te çıktı, 'Bu Meclis’te 100’ü aşkın ByLockcu milletvekili var' dedi. Çıktık, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden tek kişi yoktur, bu yalandır' dedik. Çıktı, Külliye’ye giden bir CHP’liden bahsetti; yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Çıktı, tutuklu gazetecilerle ilgili bir rapor yayımladı. Yayımladığı listenin aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortada idi. Yıllardan beri siyaseti yalan üzerine koymuş bir ana muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız" dedi.



'BU BİR İSTİHBARAT OYUNUDUR'



CHP’li belediyelere terörist yerleştirildiğini söyleyen Soylu, "Birçok yerde belediyeye terörist yerleştirdiler, çok net. Bütün bunları örtmek için, 'Acaba ben kendi kitlemi, tabanımı bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim?' Bu ayıptır. Bu ana muhalefet partisi genel başkanına yakışmaz. Neymiş; ‘Türkiye cari açığını uyuşturucu ticareti ile kapatmaya çalışıyor.’ Türkiye haritası ile şırınganın yan yana olduğu yabancı dergiler bu ülkede yayımlandı. Özal, Menderes, Tansu Çiller bundan nasibini aldı. Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur ve ana muhalefet lideri genel başkanı bu istihbarat oyununa düşmektedir. Ve bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadır. Gündem değiştirmek istemektedir. Problemi ne? Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin yeni arabası. Problemi, Türkiye’nin olumlu ve başarılı giden gündemini nasıl akamete uğratırım?" dedi.



Türkiye’de uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısının düştüğünü söyleyen Soylu, "Türkiye’de, 15 Temmuz 2016’da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941’di. Sayın Cumhurbaşkanımızın, özellikle FETÖ’den ilgili birimleri arındırdıktan sonra bu sayısı 941’den 270’e düştü. 941 mi büyük, 270 mi büyük? Bu 2021 rakamı. Bu yıl yaklaşık yüzde 25 daha aşağısında gidiyor. Yani Türkiye’de uyuşturucuya bağlı ölümler nüfus artmasına rağmen, 970’den neredeyse 2006’lı, 2007’li yıllara geldi" ifadelerini kullandı.



'1000'E YAKIN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'



Uyuşturucu ticaretinden mahkum edilenlerin sayısının da arttığını ifade eden Soylu, "15 Temmuz 2016’da Türkiye’de uyuşturucu satıcılığından içeride yatanların sayısı 35-36 bindi. Bu sayı bugün 117 bin. Eroinde cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdik. Yaklaşık 30’a yakın ülke ile 60’ın üzerinde yabancı operasyon gerçekleştirdik. Başka bir şey daha yapıyoruz. Şu anda, yaklaşık 2 yıl önce başladığımız, 81 vilayette her ili 42 kriterle risklendiriyoruz ve her 3 ayda bir bunları derecelendiriyoruz. Her ilçeyi 32 kriterle derecelendiriyoruz ve bunu tamamen sahadaki valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarmalarımız bu 42-32 kriterin ortaya koyduğu sonuçlarla devam ettirmeye çalışıyor. Yaklaşık 1000’e yakın organize suç örgütü sadece uyuşturucuda çökertildi” dedi.



'SES KAYDI ÇIKARSA NE OLUR?'



Baka Soylu, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yönelik suç duyusunda bulunduklarını ve tazminat davası açacaklarını da bildirdi.



Kılıçdaroğlu’nun Amerika ziyaretine ilişkin soruya ise Soylu, "'Fetullah Gülen ile görüşmedim' dediği görüşmenin tanıkları var. Nerede, ne zaman ve kimle; bir, diş muayenehanesinde, sen kimle bir araya geldin? O tarihte, 15 Temmuz darbesi olmadığı anda, darbe mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada FETÖ'cülerle görüştün mü görüşmedin mi? Bu diş muayenehanesinde yeni bir yol haritası çizdin mi çizmedin mi? Amerika’da, büyükelçiler konusunda bir şey söyleyebildiler mi? Kendi partilisini büyükelçilere gönderdi, 6’lı masanın ortaya koyduğu deklarasyonu redakte ettirdi. Yarın öbür gün bir ses kaydı çıkarsa, bir vatansever bu ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur?" dedi.