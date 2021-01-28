Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
437.420
DOLAR
7.3868
STERLİN
10.0810
EURO
8.9384
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...
Akademik Personel Alınacak
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik...
50 Gayrimenkul Satışa Çıkarıldı
50 Gayrimenkul Satışa Çıkarıldı
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78...
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi makamında kabul etti.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:14
6 Okunma
Bakan Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti

ANKARA - Bakan Süleyman Soylu, Bakan Zeki'yi bakanlık girişinde karşıladı. Görüşme öncesi Türkçe konuşma gerçekleştiren Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki, "Türkiye ile aramızdaki ticaret hacmimiz şu an 160 milyon dolar, biz bunu 500 milyon dolara çıkarmak için Sayın Erdoğan'dan söz aldık. Bunun için bağlantı yollarını daha da güçlendirmek için buradayız" dedi.

Bakan Soylu ise, konuk bakan ve heyetini İçişleri Bakanlığında ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Hem Afganistan ile Türkiye'nin dostluğu hem Afgan halkı ile Türk milletinin kardeşliği bizi çok daha ileri seviyelerde iş birliğine sevk etmektedir. Tarihi anlamda ve kardeşlik açısından bu sorumluluğumuzdur. Tarihin hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır. Allah'a şükürler olsun bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu. Konuşmaların ardından, basına kapalı şekilde heyetler arası görüşmeye geçildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluAfganistan Ulaştırma Bakanı Zeki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Destici: Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız
Destici: Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız
Deva Partili Turgut Sezal: Ödenekler esnafa verilsin...
Deva Partili Turgut Sezal: Ödenekler esnafa verilsin...
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Fuat Oktay: Türkiye, dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş durumda
Fuat Oktay: Türkiye, dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş durumda
Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur
Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; Tek Gayemiz Milletimize Hizmet
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; Tek Gayemiz Milletimize Hizmet
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan
İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma