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Bakan Soylu: 2 terörist etkisiz hale getirildi 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır hattından yurda sızan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

24 Ekim 2021 Pazar 09:38
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Bakan Soylu: 2 terörist etkisiz hale getirildi 

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist;  J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar, gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" ifadelerini kullandı. 

'TALİMATLARINIZ ELİMİZDE'

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımında 2 terörist ile birlikte ele geçirilen mühimmatları açıkladı.

Bakan Soylu, "Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar; 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet M-16 şarjörü, 1 adet patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 24.10.2021 09:54
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluTerörOperasyon
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