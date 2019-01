Bakan Selçuk'tan Temel Lise Açıklaması

ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği 'Eğitim ve Etik' temalı toplantısına katıldı. Antalya Belek'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, Bakan Selçuk, özel eğitim kursları ve temel liselerin kapatılmasına yönelik açıklama yaptı. Selçuk, çok uzun yıllardır bilinen ve geçmişten beri yapılması gereken öngörüler var olmasına rağmen, temel liseler ve dershanelerin kapatılması konusundaki karar ilan edildiğinde insanların şaşırmasına şaşırdığını kaydetti. Selçuk, "Çok net bir bilgi vardı. Bilgi, çözüm olarak öngördüğümüz veya Türk eğitim sisteminin çözümüdür diye paylaştığımız bilgi değildi. Türk eğitim sisteminin çözümü çok daha geniş zamanlı ve kapsamlı, çok daha farklı parametreleri ele alan bağlamda söz konusu olmalı. Biz eğitim sisteminin yapısal dinamikleri üzerinde yapacağımız çalışmalarla bir dönüşümü, 2023 vizyonu ile tasarlamayı gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden belirlenen, belli bir dönüşüm programı içerisinde bulunan ve zaten okullara dönüşmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı kararlarda elbette katkımız olacak. Sürecin sancısız şekilde geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.



Dershaneler meselesinin çok uzun yıllardır ortada olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının da çok açık şekilde bilinen bir husus olduğunu kaydeden Selçuk, şöyle dedi:



"Bütün veli ve öğretmenlerimize çok açıklıkla ifade etmek isterim, yerine ne koyacağımız ve ne getirdiğimiz konusunda, buradaki ihtiyacı nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiz. Bu haritamızı önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız, bütün hazırlıklarımız bitti. Bu hazırlıklarımız hem dijital bir altyapının oluşturulması konusunda hem Türkiye'nin en iyi birikime sahip öğretmenleriyle beraber birtakım video kütüphaneler oluşturulması, yapay zeka temelli yazılımların devreye sokulması, televizyon kanallarıyla her türlü erişimin olanaklı hale getirildiği ortamların oluşturulması gibi buna benzer çok imkanları ortaya koyacağız. Bütün hazırlıklarımız bitti. Herkes rahat olsun, bir sürpriz yok, daha önce alınan kararlar neyse onu uyguluyoruz. Bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili kişilerle paylaşacağız. Bu konunun velilerimizce dikkatle ele alınmasını istiyorum. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılmasına yönelik girişimler olabilir. Bunların engellenmesi ile ilgili biz Bakanlık olarak her türlü önlemi alma imkanına sahibiz."

OKULLARIN 'MR'I ÇEKİLECEK



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 vizyonu kapsamında ele aldıkları altyapı dinamikleri olduğunu belirterek, bunlardan birinin okul profili değerlendirme olduğunu söyledi. Türkiye'deki bütün okulların belli parametreler çerçevesinde 'MR'ının çekileceğini dile getiren Selçuk, bunun mobil olarak izleneceğini kaydetti. Her okulun ihtiyacının somut şekilde takip edileceğini kaydeden Selçuk, bu ihtiyaçların doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda hem mali, hem de idari tedbirler aldıklarını söyledi. Selçuk, "Bir Türkiye ortam modeli ortaya çıktı. Bunun pilot çalışmaları şubat ayında başlıyor. Pilot çalışmalar sonucunda önümüzdeki öğretim yılında da Türkiye'deki bütün okulların takibine yönelik bir başka sisteme geçiyoruz" dedi.



TASARI BECERİ ATÖLYELERİ GELİYOR



Tasarı beceri atölyelerini hayata geçireceklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu atölyeler çocuklarımızın çoktan seçmeli sorular çözerek bütün eğitim öğretim hayatını şekillendirdiği yapı yerine, ne konulacağını açıklamaya çalışan bir proje. Bu proje de şubat ayında Türkiye'de 30 okulda pilot olarak başlayacak ve inşaatları tamamlandı. Bunu çok önemsiyorum. Bizim ilkokullarda bile üniversitedeki bazı meslek alanlarının izdüşümünü görmek zorundayız. Eğer bunu görürsek, çok küçük yaşta meslek bilincinin oluşmasını görmek mümkün olabilecek" diye konuştu.



ACİL DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK



Neyin ne zaman uygulanacağına yönelik ellerinde bir takvim olduğunu belirten Selçuk, bazı şeylerin acil yapılmasına karşı olduğunu söyledi. Çayın demlenmesine önem verdiğine vurgu yapan Selçuk, "Çay demini almadan bazı değişiklikler yaparsak, şimdiki çözümler daha sonraki problemler haline gelir. Değişiklikleri çok derin analiz etmek zorundayız. Kamuoyunun baskısıyla, 'Neden acil değişiklik yapılmıyor' baskısıyla yol almamız mümkün değil. Daha önce de 'Neden sürekli değişiklik oluyor' diye şikayetler olurdu. Bu şikayeti yapanların şimdi de neden değişikler yapılmıyor demesini anlamış değilim. Ani değişiklikler nedeniyle öğrencilerimizin ve velilerimin sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.



Dili sadeleştirmek ve ortak sözlük oluşturmak gibi bir hedefleri olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, söz varlığı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Selçuk, "Söz varlığı, Türkçe'nin hayati bir konusu" ifadelerini kullandı.

'ARA KATLARDA EĞİTİM İSTEMİYORUZ'



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nce bu yıl 18'incisi düzenlenen 'eğitim ve etik' temalı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Temel liselerin kapatılmasına yönelik soru üzerine Bakan Selçuk, bazı temel liselerin binalarının eğitime uygun olmadığını belirterek, "Uygun olmayan binalarda, özellikle bir binanın ara katında eğitim olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu, bir yandan da ihtiyaç olan bir dönemde ihtiyacı karşılamak için alınan bir tedbir" dedi.



TEMEL LİSELERİN ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK?



Temel liselerin kapatılmasıyla öğretmenler için ne öngörüldüğü de sorulan Bakan Selçuk, "Türkiye'de temel liselerin büyük bir kısmı okula dönüştürüldüğünde, orada çalışırlar. Türkiye'de sürekli yeni okul açılıyor. Bu okulların öğretmen ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl içerisinde sürekli öğretmen alımı var. Burada da çalışabilirler. Bu gibi birçok seçenek var" yanıtını verdi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2 bin 888 özel eğitim kursunun (dershane) kapatılacağını belirterek, temel liselerde ise yaklaşık 350 bin öğrenci bulunduğunu söyledi.