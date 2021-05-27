Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
513.819
DOLAR
8.4414
STERLİN
11.9418
EURO
10.2967
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
OGM, 2080 geçici işçi alacak
OGM, 2080 geçici işçi...
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması

Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımıza aşı imkanı sağlandı

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:12
3 Okunma
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini belirterek, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBZiya SelçukBakanAşıKoronavirüsÖğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​​​​​​​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
​​​​​​​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
​​​​​​​Fahrettin Altun: Milletimiz oyunun farkında
​​​​​​​Fahrettin Altun: Milletimiz oyunun farkında
Soylu'dan aile içi şiddetle mücadele açıklaması
Soylu'dan aile içi şiddetle mücadele açıklaması
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan: Bu kadro ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak
Erdoğan: Bu kadro ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrinde olduk
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrinde olduk
Askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma