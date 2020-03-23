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Bakan Selçuk'tan, '2020-EKPSS' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Eylül 2020'de yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-EKPSS) ilişkin, "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır" dedi.

23 Mart 2020 Pazartesi 15:25
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Bakan Selçuk'tan, '2020-EKPSS' açıklaması

ANKARA - Bakan Selçuk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.  

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, ertelemenin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, 20 Eylül'de gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı. Bakan Selçuk, "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır" dedi.   

Sınavda, engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını da kaydeden Bakan Selçuk, adaylara engel gruplarına göre Genel Engelli Testi, İşitme Engelli Testi ve Zihinsel Engelli Testi olmak üzere 3 ayrı test uygulanacağını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukKoronavirüs Tedbirleri2020EKPSS
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