Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddete karşı birlikte hareket etmeliyiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddet tek başına bir kamu kurumunun önleyebileceği bir konu değil. Şiddete karşı birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:18
5 Okunma
Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddete karşı birlikte hareket etmeliyiz

ANKARA - Bakan Selçuk, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun video konferans yöntemiyle düzenlediği 'Kadın ve Mobbing' toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, bakanlığın kadınlara yönelik uygulamalarına ve çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Toplumun yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Selçuk, "Biz ne kadar kadınlarımızı güçlendirirsek o kadar da toplumuzu güçlendiririz. Güçlü kadın güçlü aile demek, güçlü aile de güçlü millet ve toplum demek" dedi.

Bakan Selçuk, kadına yönelik şiddetle ilgili de, "Kadına yönelik şiddet tek başına bir kamu kurumunun önleyebileceği bir konu değil. Şiddete karşı bütün sivil toplum kuruluşlarımız sendikalarımız, konfederasyonlarımız, akademisyenlerimizle, medyamız ve bütün toplumumuzla birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü şiddet bütüncül olarak ele almamız gereken bir konu. Kadına yönelik şiddetin birçok türü var. Şiddetin her türlüsünü tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olarak görüyoruz. Dolayısıyla sıfır tolerans ilkemizle de karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

Mobbing kapsamına giren her türlü karşı eyleme karşı da duyarlı olduklarının altını çizen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Alo 170, Alo 183 hatlarına gelen şikayetlerimiz var. Görev yeri değişikliği, hakaret, kötü muameleye maruz kalma gibi bütün iddiaları ciddiyetle inceliyoruz ve gerekli soruşturma ve teftişleri başlatıyoruz. Hem psikolojik taciz olsun hem diğer şiddet ve taciz türleri olsun her türlü ayrımcılığa, şiddete karşı kadınlarımızı korumaya devam ediyoruz. Psikolojik taciz olaylarını izliyoruz, değerlendiriyoruz ve önleyici politika üretmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şiddet ile mücadelemiz 'ama'sız, 'fakat'sız sürüyorsa şiddetin bir türü olan psikolojik taciz, mobbing ile mücadelemizde asla taviz vermeyeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik şiddetAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Asırların hayali için geri sayımdayız"
"Asırların hayali için geri sayımdayız"
Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi
Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi
"Marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade edemeyiz"
"Marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade edemeyiz"
Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız
Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız
Destici: Siyasetin mücadele alanı üniversite kampüsleri değildir
Destici: Siyasetin mücadele alanı üniversite kampüsleri değildir
Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması
Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlatacak
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlatacak
Bakan Gül: Yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir
Bakan Gül: Yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma