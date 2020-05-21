Bakan Selçuk duyurdu!

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini bildirdi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını belirten Bakan Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, atananların 291'inin erkek, 108'inin de kadın olduğunu belirterek, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığını belirtti.

'BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Atamaların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz."

Atama sonuçlarına bugün saat 17:00 itibarıyla, https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama' adresinden ulaşılabilecek.

2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık



Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararını ve aile odaklı yaklaşımı ön planda tuttuğunu belirtti. Çocuk koruma sisteminin önemli unsuru olan çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimlerine (ÇOKİM) 2019 yılında toplam 24 bin 680 çocuğun geldiğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu çocuklardan 5 bin 584'ünü koruma altına alırken, 13 bin 355’ini koruma ve bakım altına almadan, sosyal ve ekonomik destek (SED), danışmanlık ve diğer tedbir kararlarıyla destekleyerek, ailelerinin yanına dönüşünü sağladık. Diğer taraftan, Bakanlık olarak çocukları koruma altında olan ailelerle de mesleki çalışılmalara devam ediyoruz. Bu çalışmaların neticesinde, geçen yıl koruma altında olan toplam 3 bin 918 çocuğumuzu da yine ailesine kavuşturduk. Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık."



Bakan Selçuk, koruma altına alınan çocuk sayısının düştüğünü de kaydederek, "Temel hedefimiz; ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesi" dedi.