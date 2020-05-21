Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
Pınar Karşıyaka'nın önceliği mevcut alacaklar
Pınar Karşıyaka'nın önceliği mevcut alacaklar
DİYANET: 'BAYRAM NAMAZI YERİNE DUHA NAMAZI' KILIN
DİYANET: 'BAYRAM NAMAZI YERİNE DUHA...
Alanyaspor'un yetenekleri 'orta'da
Alanyaspor'un yetenekleri 'orta'da
Yasağa rağmen balık tuttular, dans ettiler
Yasağa rağmen balık tuttular, dans...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk duyurdu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştirildiğini duyurdu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:26
5 Okunma
Bakan Selçuk duyurdu!

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini bildirdi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını belirten Bakan Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, atananların 291'inin erkek, 108'inin de kadın olduğunu belirterek, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığını belirtti.

'BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Atamaların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz."

Atama sonuçlarına bugün saat 17:00 itibarıyla, https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama' adresinden ulaşılabilecek.

2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık" dedi.


Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararını ve aile odaklı yaklaşımı ön planda tuttuğunu belirtti. Çocuk koruma sisteminin önemli unsuru olan çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimlerine (ÇOKİM) 2019 yılında toplam 24 bin 680 çocuğun geldiğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu çocuklardan 5 bin 584'ünü koruma altına alırken, 13 bin 355’ini koruma ve bakım altına almadan, sosyal ve ekonomik destek (SED), danışmanlık ve diğer tedbir kararlarıyla destekleyerek, ailelerinin yanına dönüşünü sağladık. Diğer taraftan, Bakanlık olarak çocukları koruma altında olan ailelerle de mesleki çalışılmalara devam ediyoruz. Bu çalışmaların neticesinde, geçen yıl koruma altında olan toplam 3 bin 918 çocuğumuzu da yine ailesine kavuşturduk. Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık."

Bakan Selçuk, koruma altına alınan çocuk sayısının düştüğünü de kaydederek, "Temel hedefimiz; ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesi" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 21.05.2020 10:54
Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukŞehitGaziAtama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Her türlü şoka karşı ayakta tutacağız
Bakan Varank: Her türlü şoka karşı ayakta tutacağız
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Bakan Albayrak: Gelin bu eğitimleri alın
Bakan Albayrak: Gelin bu eğitimleri alın
Bakan Kurum: Yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız
Bakan Kurum: Yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız
Mezarlıklarda propaganda malzemelerine müsaade edilmemekte
Mezarlıklarda propaganda malzemelerine müsaade edilmemekte
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Bahçeli'den '19 Mayıs' mesajı
Bahçeli'den '19 Mayıs' mesajı
"17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık"
"17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık"
Sözcü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz
Sözcü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı