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Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 07:58
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Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık. Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olanların pazartesi, '2' olanların salı, '4' olanların çarşamba, '6' olanların perşembe ve '8' olanların cuma günü başvuru yapabileceğini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanZehra Zümrüt SelçukEdevletDestek
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