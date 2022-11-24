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Bakan Özer ve öğretmenlerden Anıtkabir'e ziyaret 

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

24 Kasım 2022 Perşembe 10:33
Bakan Özer ve öğretmenlerden Anıtkabir'e ziyaret 

Milli Eğitim Bakanı Özer, 81 ili temsilen gelen öğretmenlerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Bakan Özer, beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yurdumuzun dört bir yanından gelen değerli öğretmenlerimizle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gösterdiğiniz 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine' çıkma hedefi doğrultusunda, bizlere emanetiniz yeni nesli yetiştirmek için yılmadan, yorulmadan çalışmaktadır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla birlikte mutlu ve başarılı nesiller yetiştirme görevini kararlılıkla yerine getirmeye, ülkemizin istikbali için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut Özer24 Kasım Öğretmenler GünüAnıtkabirTören
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