Bakan Özer, MEBİM'i ziyaret etti

ANKARA (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Özer, bakanlık ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi üstlenen ve üst üste 3'üncü kez 'En İyi İletişim Merkezi' kategorisinde dünya 1'incisi olan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne bağlı faaliyet gösteren MEBİM'i ziyaret etti. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yıldız Aktaş'tan merkez hakkında bilgi alan Bakan Özer, vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtlayan personelle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Özer, ayrıca burada işitme engelli kişilere sunulan işaret dili hizmetiyle bir çağrıyı da yerinde gözlemledi.

ÇAĞRIYI CEVAPLADI

Bakan Özer, 'En İyi İletişim Merkezi' kategorisinde 'World Class' ödülüne layık görülmesi nedeniyle iletişim merkezi çalışanlarını tebrik ederek, "Birçok projeyi hayata geçirdiğimiz ve birçok çalışmaya imza attığımız verimli bir yılı geride bırakıyoruz. Bu süreçte sizin ve tüm Bakanlık çalışanlarımızın da desteğiyle öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hep yanında olduk. Bu nedenle hepinize müteşekkirim. İnşallah 2023 yılında da hep birlikte eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ayrıca ülkemizin geleceği için emek veren herkesin ve eğitim camiamızın da yeni yılını kutluyor; 2023'ün sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim merkezini arayanlara sürpriz yapıp yeni yıllarını kutlayan Bakan Özer, Malatya'dan arayan öğrencinin okul servis aracıyla ilgili çağrısını yanıtladı.