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Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarıyla ilgili, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

25 Mayıs 2021 Salı 10:34
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Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

ANKARA, (DHA)-

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarıyla ilgili, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi. 

DHA

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