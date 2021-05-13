Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
499.410
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9457
EURO
10.1202
100 memur alımı yapılacak
100 memur alımı yapılacak
Linyit kömürü satın alınacak
Linyit kömürü satın alınacak
278 zabıta memuru alınacak
278 zabıta memuru alınacak
45 akademik personel alımı yapılacak
45 akademik personel alımı...
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı İlanı
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam’ındır

Bakan Kurum, "Katil İsrail’in yaptığı zulümler ne kadar şiddetli olursa olsun, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu gerçeğini, Mescid-i Aksa’nın da İslam’a ait olduğu gerçeğini değiştiremeyecektir" dedi. Bakan urum ayrıca ‘Dünyanın nazar boncuğu’ olarak bilinen Meke Gölü’nü kurtarmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 19:23
3 Okunma
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam’ındır

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Bakan Kurum'a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eşlik etti. Bakan Kurum, namaz sonrası cami önünde hemşehrileriyle bayramlaştı. Ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bakan Kurum, "Biz 83 milyonluk büyük Türkiye ailesi olarak, her zaman, her şart altında, Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı koruyan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Konyalılar olarak bizler de Kapu Camimizin önünde, hep birlikteyiz, El Aksa davasının yanındayız. Gücünü kandan ve zulümden alan, insanlığın alnındaki kara leke olan İsrail, tüm evrensel hukuk metinlerinde masuniyetleri garanti altına alınmış çocukları, kadınları ve ibadethaneleri hedef almaktadır. Katil İsrail’in yaptığı zulümler ne kadar şiddetli olursa olsun; Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu gerçeğini, Mescid-i Aksa’nın da İslam’a ait olduğu gerçeğini değiştiremeyecektir" dedi.

‘MEKE GÖLÜ’NÜ KURTARACAK PROJEYİ YÜRÜTÜYORUZ’

Bakan Kurum, Karapınar'daki dünyanın nazar boncuğu olarak tanınan ve kuruyan Meke Gölü ile yer altı suyunun çekmesiyle meydana gelen obruklara değindi. Kurum, şunları söyledi:

"Meke Gölü bizim göz bebeğimiz, nazar boncuğumuz. Karapınar’da yer altı su seviyelerinin aşağıya çekilmesiyle birlikte obrukların da arttığını bölgemizde görüyoruz. Meke Gölü ile alakalı Konya Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerimiz bir proje yürüttüler. Karapınar Belediyesi’ne bir arıtma tesisinin yapımı tamamlandı. Ülkemizde arıtılan suların sadece yüzde 5’i kullanılıyor. Bizim amacımız hedefimiz bu oranı artırmak. Sonuçta iklim değişikliği ile ilgili 2030’larda 2050’lerde tüm dünyada su savaşlarının meydana geleceği, suyun çok daha kıymetli olacağı bir sürece giriyoruz. Mevcut sularımızı yeniden kullanacak adımları atmak durumundayız. Buna ilişkin de arıtma tesisinden arıtılan suların, Meke Gölü’ne oradaki membranla izolasyonu sağlayarak Meke Gölü’nü kurtaracak bir projeyi yürütüyoruz. Farklı su kaynaklarıyla da besleyerek Meke Gölü'nü kurtarmak için adımlar atacağız,"

'BİR GÜN MUTLAKA EL-AKSA’DA OMUZ OMUZA SAF TUTACAĞIZ'

Bayram namazını kıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda da partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, “Bugün Filistin’de İsrail’in şehit ettiği Muhammed Durra ile küresel güçlerin kuklası PKK’nın şehit ettiği Eren Bülbül aynı davanın birer neferiydiler. Aynı düşmana karşı mücadele eden, aynı hasma karşı duran yiğitlerimizdiler. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bilinmelidir ki, Türkiye’nin Aksa nöbeti aralıksız devam edecektir. Türkiye her zaman Filistin’in haklı davasının yanında dimdik durmaya devam edecektir. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızı şehitlerinin üzerine örten kahraman Filistin’li kardeşlerimize Konya’dan diyoruz ki, bir gün mutlaka El-Aksa’da omuz omuza saf tutacağız, birlikte olacağız.” dedi.  

Bakan Murat Kurum ayrıca Kızılay şubesinde kan bağışında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: İdlib'de 1 yılda 35 bin ev nihayete erdirildi
Bakan Soylu: İdlib'de 1 yılda 35 bin ev nihayete erdirildi
"Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır"
"Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır"
Bakan Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksın
Bakan Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksın
CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk
CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk
Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
CHP'li Öztrak: İsrail'in insanlık dışı provokasyonları kabul edilebilir değil
CHP'li Öztrak: İsrail'in insanlık dışı provokasyonları kabul edilebilir değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan’da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan’da
Bakan Selçuk, çocukları hastanede eğitim gören annelerle görüştü
Bakan Selçuk, çocukları hastanede eğitim gören annelerle görüştü
Sağlık çalışanlarına ek ödeme...
Sağlık çalışanlarına ek ödeme...

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma