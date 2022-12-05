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Bakan Kurum: Toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona indirdik

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:29
Bakan Kurum: Toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona indirdik

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Erozyon, toprak anamızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik. Ama yetmez. Daha da azaltacağız" dedi.

Bakan Kurum, '5 Aralık Dünya Toprak Günü' nedeniyle erozyonla mücadeleye dikkat çekmek için Twitter'daki hesabından video yayımladı. Bakan Kurum, paylaşımında, "1 santimetre toprak 500 yılda oluşuyor. Ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, toprak anamızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik. Ama yetmez. Daha da azaltacağız" dedi. 

Videoda ise toprağın hayat, bereket ve gelecek için en önemli yaşam kaynağı olduğu belirtilerek, her yıl milyonlarca ton toprağın erozyonla hasar gördüğü vurgulandı. Bu kapsamda bakanlığın toprak kaybını engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve 81 ilde 30 milyon metrekare alanın ağaçlandırılacağı, böylece hem yeşil alan miktarının artacağı hem de çölleşme ve erozyonla mücadele için önlem alınmış olacağı belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 05.12.2022 13:42
Anahtar Kelimeler:
Murat KurumToprak Kaybı
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