Bakan Kurum: Ayder'de inşaatlarımız bitme aşmasında

​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi. Ayder Yaylası'nda süren çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Tabiatı, doğayı koruyacak doğa projeleri yapıyoruz. Ayder'de de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibarıyla ilk etaptaki 52 odalı apartımız, yine 60 odalı otel ünitemiz, altındaki termal tesisleriyle birlikte girişteki yaklaşık 2 bin araçlık otoparkımız da tamamlanacak. Yine bir başka rezerv alan belirledik. Yaklaşık 15 bin dönümlük alanda da vatandaşlarımıza rezerv apartlar, konutlar yapacağız ki; Ayder'in tarihine, kültürüne yakışacak güzellikte bir turizm merkezi olması için bu çalışmayı yapıyoruz. Altyapıyı tamamen yeniledik. Bu çerçevede Rize'de hem merkezde hem tüm ilçelerde çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.

'RİZE BİR TURİZM MERKEZİ OLACAK'

Havalimanının açılmasıyla birlikte Rize'nin tarihiyle, doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi olacağını belirten Bakan Kurum "Bir taraftan hayvancılığın geliştiği, çayın üretildiği; tarımın, turizmin, istihdamın öne çıkarıldığı bir şehrimiz olmaya devam edecek. Rize'ye gelen vatandaşımız havalimanına indiğinde; bir gün Rize merkezde, çarşı merkezindeki bu alanlarda dinlenecek, yemeğini yiyecek. Atatürk Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırmasıyla meydanıyla, meydandaki kültür sokağıyla birleştireceğimiz binalarıyla bu alanda gezecek. Diğer taraftan bir gün Ayder'e gidecek ve vakit geçirecek. Sahildeki millet bahçesinde vakit geçirecek ve hafta sonu geldiğinde dolu dolu bir Rize tatili yapacak ve burada da esnafımız, vatandaşımız mutlu olacak" diye konuştu.

'SEL MAĞDURLARINA KONUTLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ'

Geçen yıl temmuz ayında yaşanan sel felaketine ilişkin de Bakan Kurum "Söz verdiğimiz konutlarımızı, çay alım merkezlerini; deposuyla, ahırıyla, köy eviyle vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını tespit ettik ve inşaatlarımızı TOKİ Başkanlığı'mız eliyle hızlı bir şekilde yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekliyle de konutlarımızı teslim edeceğiz. Rize'de alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev alabilmelerini temin etmek amacıyla 2015 adet konutumuzun inşası, hızlı bir şekilde devam ediyor. Yağlıtaş'ta 465 tane konut üretmek suretiyle ki; bir kısmında biliyorsunuz bunların selden zarar gören vatandaşlarımıza vereceğimizi söyledik. Orada yıl sonuna konutlarımız tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ 2023 YILINDA TESLİM ETMEK'

'Rize'nin tam kalbi' olarak adlandırılan Çarşı Mahallesi'ndeki çalışmalar ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "404 ofis ve 215 dükkanın olduğu, şehir merkezindeki 25 bin metrekare alanda inşa edilen projede kaba inşaat yüzde 65 seviyelerine geldi. Rize Belediyesi ile birlikte Atatürk Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi de yürütüyoruz. Meydanımızı, Atatürk Caddemizi, Çarşı Mahallemizi tamamladığımızda; şehrin içinde binalarımızın deprem riskinin bertaraf edildiği ve burada 7 gün 24 saat yaşayan bir çarşı merkezi inşasını tamamlamış olacağız. Deniz Sitesi'nde hem de Taşlıdere Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarında toplamda 240 konut inşası fiilen başladı. Orada da amacımız, 2023 yılında vatandaşlarımıza buraları teslim etmek" dedi.