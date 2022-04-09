Bakan Kurum atık toplayıcılarına yönelik düzenlemeyle ilgili konuştu

İSTANBUL,(DHA)



Bakan Murat Kurum incelemelerde bulunmak üzere Maltepe TOKİ İlkokulu'nu ziyaret etti. Kendisini karşılayan öğrencilerle fotoğraf çekilen Bakan Kurum'a okulun projesi ile ilgili bilgi verildi. Bakan Kurum okulun spor salonunu gezdi, salonda basketbol oynadı.



Açıklamalarda bulunan Kurum, "Maltepe, Fındıklı için uzun yıllar hayallerini kurdukları okullarına kavuşmalarının mutluluğu onlarla yaşıyoruz. Burada uzun yıllar okul beklediler. Bir gün Sayın Cumhurbaşkanımızın Maltepemize, Fındıklı'ya teşrifinde okul talebinde bulundular. Kendisi de bizlere talimat vermek suretiyle toplamda 76 derslikten oluşan hem anaokulu, ilkokulu, ortaokulu hem de lise binalarını kazandırmış olduk. Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığımızla başlattığımız 1000 çevre dostu okul kapsamındaki örnek okullarımızdan bir tanesi olacak. Yağmur suları depolanacak, güneş enerji panellerinden yine elektrik enerjisi elde etmek suretiyle aydınlatmayı sağlayacağız. Sıfır atık sistemini kuracağız. 1 senede tamamlandı yaklaşık 100 milyon lira bedeliyle tamamlandı" dedi.

"BUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK"



Bakan Kurum, atık toplayıcılarıyla ilgili düzenlemeyle ilgili ise, "Atık toplayıcılar ile ilgili, geçtiğimiz akşam iftar programında da atık toplayıcısı kardeşlerimizle bir aradaydık. Tüm ülke genelinde atık sektörüyle ilgili onlar bizim en önemli iş ortaklarımız. Onları çok mutlu edecek, onlara kimlik kazandıracak, belediyelerimizle ortak bir çalışma yürütecekleri bir düzenlemeyi inşallah çok yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Buna ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi biliyorsunuz Sıfır Atık projesinin mimarı. Onun da destekleri ve katılımlarıyla tüm Türkiye genelinde Sıfır Atık projesinin paydaşı olan emekçilerimizle bu projeyi açıklayacağız. Onları 84 milyonun en önemli bir parçası olduğunu hissettireceğimiz düzenlemeler olacak" dedi.

