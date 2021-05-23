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Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz" dedi.

23 Mayıs 2021 Pazar 08:09
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Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini belirterek "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kaydetti.

BU YAZ SALGININ YIKICI ETKİSİ SONA ERECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 270 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşmaları olduğunu belirterek, "Bu güce güvenin" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin. Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19Aşı
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