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Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması

Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması

Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması

Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması

13 Nisan 2019 Cumartesi 09:02
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Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması

ANKARA (DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet konusunun, son dönemde çok hassas oldukları bir alan olduğunu belirterek, "Sadece sağlık çalışanları değil, bütün şiddet, gasp gibi suçlarla ilgili tutuklamaya yönelik bir uygulamanın da devrede olması ile ilgili bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Bunun da devreye girmesi ile bu noktadaki eksiğin tamamlanacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye gelen Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ile bir araya geldi. İki Bakan, bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, iki ülkenin köklü tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaparak, "Kazakistan ve Türkiye dost ve kardeş iki ülkedir. Ata diyarımız Kazakistan’ın gönlümüzdeki yeri özeldir. Kazakistan'da yaşanan son gelişmelerin ülkelerimiz ve halklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'FETÖ HUSUSUNDA BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türk dünyasının aksakalı Sayın Nazarbayev’in ülkemizi ziyaret ederek desteğini gösteren ilk devlet başkanı olması halkımız tarafından unutulmamıştır. Bununla birlikte, ulusal güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren FETÖ’nün Kazakistan’daki mevcudiyetinin sona erdirilmesi hususundaki beklentimiz devam etmektedir. Sayın Nazarbayev’in Cumhurbaşkanlığı görevini bırakmak yönünde aldığı karar bizi ve halkımızı üzmüş olsa da, değerli devlet adamı Sayın Tokayev bu görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Önümüzdeki dönemde, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkilerimizi ve bölgesel iş birliğimizi daha da derinleştireceğimize inancımız tamdır" dedi.

'KORUYUCU SAĞLIĞI ÖNEMSİYORUZ'

Bazı çevrelerce aşının yanlış anlaşıldığını vurgulayan Bakan Koca şöyle konuştu:

"Özellikle biz koruyucu sağlığı son derece önemsiyoruz ve çocuklarımızın erken dönemde sağlık taramalarını da bu kapsamda tamamlamak istiyoruz. Bununla ilgili aşının bebeklik döneminde yüksek oranda yapıldığını biliyoruz. Yani yüzde 96 oranında aşılarımızın bebeklik döneminde yapıldığını biliyoruz, bu anlamda herhangi bir sorunun oluşturmadığını ve bu oranın önemli bir oran olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca özellikle okul çağı döneminde ilk aşının nasıl olsa yapıldığı, devamının yapılmasına gerek olmadığı noktasında da bir yanlış kanaat var. Bu çerçevede koruyuculuğun azaldığı, okul çağı dönemindeki aşıların da son derece önemli olduğunu ve yaptırılması gerektiğini burada tekrar altını çizerek hatırlatmak istiyorum."

Bakan Koca, okul döneminde sağlık taramalarının çeşitlendirilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile karşılıklı çalışma yapacaklarını da kaydetti.

'SAĞLIKTA ŞİDDET, HASSAS OLDUĞUMUZ BİR ALAN'

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına da değinen Bakan Koca, hukuki süreçte sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sağlıkta şiddet, son dönemde çok hassas olduğumuz, üzerinde özellikle yoğunlaştığımız bir alan. Konya'da benzer bir durum olmuştu, zanlı serbest bırakılmıştı. Biz bakanlık olarak aktif müdahil olduk ve devamında tutuklandı. Benzer şekilde İzmir’de yine bakanlık olarak müdahil olduk, oradaki zanlı da tutukluluğu devam ediyor. Aynı şekilde bu şiddeti körükleyen yer yer medya ve benzeri organlarda da bir takım yaklaşımlar oluyor. Bir dizide benzer şekilde asla tasvip edilemeyen bir yaklaşımla bir sahnenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda da özellikle müdahil olduk, RTÜK’e müracaat ettik ve ilgili kanal sahipleri bu konudaki yanlışlığı, özür beyanlarını bakanlığımıza bildirdi. Buna rağmen biz RTÜK’e müracaatta bulunduk. RTÜK bu anlamda bir idari ceza yaptırımını sağladı. Ayrıca ilgili dizi içinde devamında özür sahnesi de çekildi."

'ÇALIŞANLARIMIZ YALNIZ DEĞİL'

Bakan Koca, sağlıkta şiddetle ilgili yasa çalışması yapıldığını, hiçbir meslek mensubu için şiddetle ilgili farklı ceza uygulamasını gerektiren ve getiren bir uygulama olmadığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Hukukun sistematiği açısından bu anlamda sadece sağlık çalışanlarına özel bir şiddet yasası çıkarıldı. 2 yıla kadar olan cezaların uygulanmadığını ve paraya çevrildiğini biliyoruz. Bu çerçevede sadece sağlık çalışanları değil, bütün şiddet, gasp gibi suçlarla ilgili tutuklamaya yönelik bir uygulamanın da devrede olması ile ilgili bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Adalet Bakanlığı'nın o adalet reformu içinde bunu yakinen takip ediyoruz. Bunun da devreye girmesi ile bu noktada ki eksiğin tamamlanacağını ve yakın takipte olduğumuzu ve çalışanlarımızın yalnız olmadıklarını bilmesini istiyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıSağlıkta Şiddet
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