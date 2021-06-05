Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1433
ALTIN
527.081
DOLAR
8.6558
STERLİN
12.2211
EURO
10.5278
62 sözleşmeli personel alınacak
62 sözleşmeli personel alınacak
241 konut satılacak
241 konut satılacak
223 akademik personel alıyor
223 akademik personel alıyor
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Personel alımı yapılacak
Personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz" dedi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 09:58
3 Okunma
Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık

Koronavirüsle mücadelede planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmalarında Türkiye geneli 17 milyon 284 bin 72 kişi birinci doz, 12 milyon 908 bin 671 kişi de ikinci doz aşılarını oldu.

EN ÇOK AŞILAMA İSTANBUL'DA

Koronavirüs aşılarının en fazla uygulandığı il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 2 milyon 925 bin 114 kişi birinci doz aşısını olurken, 2 milyon 58 bin 942 kişi de ikinci doz aşılarını yaptırdı. 

ANKARA'DA DOZ SAYISI 2 BUÇUK MİLYONU GEÇTİ

Başkent Ankara'da da 1 milyon 437 bin 478 kişi birinci doz aşısını olurken, 1 milyon 80 bin 722 kişi de ikinci doz aşılarını yaptırdı.

'KARARLILIKLA DEVAM EDELİM'

Aşılamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" dedi.

'SAĞLIKLI GÜNLERE DÖNMEK İÇİN YOL DOĞRU'

Bakan Koca ayrıca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizi kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizi kurtaracağız
Bakan Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"
Bakan Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap 
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap 
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi
Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz
Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz
Erdoğan'ın televizyon programındaki saatte '09.05' detayı
Erdoğan'ın televizyon programındaki saatte '09.05' detayı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma