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Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı

07 Ekim 2022 Cuma 16:11
Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı

KAYSERİ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde katıldığı cemevi açılışında, "Kimseyi artık dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden veya etnik kökeninden dolayı ötekileştiren değil, ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan bir yönetime çok şükür kavuşmuş olduk" dedi.

Pınarbaşı ilçesi Eskiyassıpınar Mahallesi'nde yapılan cemevi açılışına, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Bu ülke bir zamanlar Alevi-Sünni, bir zamanlar Türk- Kürt, bir zamanlar sağcı-solcu başlıkları altında adeta enerjisi boşaltılmaya çalışıldı. Ben bir 78 kuşağı olarak ifade ediyorum, o gençlik yıllarımız karşıt görüşlü insanlar arasındaki bu çatışmalara şahitlik etti. Bunları ülke olarak yaşadık. Hamdolsun bunlar artık geride kaldı. Kimseyi artık dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden veya etnik kökeninden dolayı ötekileştiren değil, ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan bir yönetime çok şükür kavuşmuş olduk. Ben bu vesileyle cemevleriyle cem olma ve bu ülkenin birliğine, dirliğine katkıda bulunma, bundan dolayı da ülkede huzur ve refah adına katkı sağlama noktasında emeği geçen herkesi, başta Cumhurbaşkanımızı ve burada aktif olarak çalışmaları takip eden sayın valimizi ve diğer emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle bağlandığı etkinlikte cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit KirişciKayseri
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