Bakan Kirişci: En güzeli teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da otelde gerçekleştirilen Yapay Zeka Politikaları Derneği Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Kirişci, nüfusu genç ve dinamik tutmanın çabası içersinde olacakların belirterek, "Biz 'o kuşak' 'bu kuşak' demiyoruz. Bu kuşağın adı 'teknofest kuşağı', teknoloji neslidir. 5 yılı geçti, Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ekibiyle bu teknofest kuşağının bütün etkinliklere katılım sağladılar" dedi.

2002’de yüzde 20’lerde olan savunma sanayisindeki yerlilik oranının bugün yüzde 80’lere çıktığını hatırlatan Kirişci, "Temennimiz geri kalan yüzde 20'nin tamamlanmasıdır. Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Biz üç devrimi ıskaladık; ama geriden geldiğimiz için de geçmişte yaşanan tecrürebeleri de önümüze koyarak daha hızla yol alabilecek durumdayız" diye konuştu.

Yapay zekaya direnmek yerine yapay zekayla ilgili adımları zamanında atmak gerektiğini söyleyen Kirişci, "Yapay zeka kesinlikle istihdamı olumsuz etkileyecektir; ama yapay zekadaki gelişmeyi sağlayacak olan da insanların dökeceği alın teri değil akıl teridir. O akıl terini de robotik yapının kendisi değil bizatihi insan oğlu dökecektir. Dolayısıyla yapay zeka istihdamı olumsuz etkiliyor gibi görünse de yeni istihdam alanlarının önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

'TAHIL KORİDORU'

Bakan Kirişci, tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu önce pandemide, sonra Rusya-Ukrayna savaşında öğrendiklerini vurgulayarak, "Koridorun adı enerji koridoru değil, su koridoru değil, koridorun adı tahıl koridoru. Bunun üzerinde durulması gerekdiğini bir kez daha belirmek isterim. Evet, teknoloji önemli; ama tarım da önemli. En güzeli teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmak" değerlendirmesinde bulundu.