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Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:39
Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi

ADIYAMAN - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "'Gıda milliyetçiliği' diye bir kavram çıktı. Ülkeler kendisi için üretmeye ve ürettiklerini ihraç etmemeye başladı. Gıda krizi yaşanabileceği yönünde herkes ortak görüş belirtti. Özellikle Rusya- Ukrayna meselesi konusunda çok tarihi adım atarak, bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı'mız, bir anda tarihin akışını değiştirdi" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, havaalanında Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Çuhadar'ı ziyaret ederek kente ilişkin bilgi alan Bakan Kirişci, daha sonra tarım sektörü temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda gazetecilere açıklama yapan Bakan Kirişci, AK Parti'nin, iktidarı boyunca tarım konusuna büyük önem verdiğini söyledi. Tarım alanında devrimler yaptıklarını belirten Kirişci, "20 yıldır iktidar olan AK Parti, tarım alanında devrim denilebilecek adımlar attı. Özellikle hukuk devletinde mevzuat çok önemlidir. Düşünün, ülke tarım ülkesi ama bir tarım kanunu yok. Atatürk hayattayken özlemini duyduğu ve dile getirdiği bir tarım sigortasını 2005 yılında kanun olarak çıkarmak bize nasip oldu. Yine bu ülkenin tohumda dışa bağlılığının önüne geçmek için 'Islahçı Hakları Kanunu'nu bu ülkeye kazandırdık" diye konuştu.

'Gıda milliyetçiliği' kavramının çıktığını dile getiren Bakan Kirişşci, "Bu ülkede yakın zamana kadar 'Ben bir çiftçinin çocuğuyum' veya 'Ben tarımla uğraşıyorum' demekten hicap duyan bir toplum yapımız vardı ama özellikle önce küresel ısınma devamında pandemi son olarak Rusya-Ukrayna savaşı ile bir anda tarım- orman daha doğrusu yeşilin her türlüsü, ülke gündemine değil dünya gündemine oturdu ve ilk sıralara yerleşti. Artık 'gıda milliyetçiliği' diye bir kavram çıktı. Ülkeler kendisi için üretmeye ve ürettiklerini ihraç etmemeye başladı. Herkes kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına da büyük bir çabanın içine girdi. Bu durumun gıda krizi yaşanabileceği yönünde herkes ortak görüş belirtti. Tabi ki özellikle Rusya- Ukrayna meselesi konusunda gerçekten çok tarihi bir adım atarak, bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı'mız, bir anda tarihin akışını değiştirdi. Cumhurbaşkanı'mızın girişimiyle tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte dünya nefes aldı" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit KirişciGıda Milliyetçiliği
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