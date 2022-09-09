Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.522,57
ALTIN
1.005,14
DOLAR
18,24
STERLİN
21,15
EURO
18,34
Doğuş Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi 22 Öğretim...
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
İstanbul Üniversitesi 13 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Üniversitesi 13 Öğretim...
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun

09 Eylül 2022 Cuma 14:01
Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun

NEVŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Nevşehir'de, Yunanistan'a tepki göstererek, "Anadolu insanının irfanı, erdemi, gayreti ve çabasıyla bunların İzmir'den gemilere binerek ülkeyi nasıl terk ettiklerini ve kaçtıklarını hatırlatmak istemeyiz. Bizim isteğimiz adalar denizi bir barış denizi olsun. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kirişci, burada yaptığı açıklamada, "Bizim tarımla ilgili pek çok yeni uygulamamız var. Çünkü hayat devam ediyor. Biz kendimizi yenilemek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı da tarıma dayalı bazı paradigma değişikliğine gidiyoruz. Niye? Çünkü gelecek yıl artık cumhuriyetimizin 100'üncü yılını geride bırakmış olacağız. Yeni bir yüzyıl başlayacak. Bu yüzyılın adı da Türkiye yüzyılı olacak. Son 3 gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyetimizle birlikte bir Balkanlar seyahatimiz oldu. Yani gerçekten patlamaya hazır bir coğrafyada orada önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan, son olarak da Hırvatistan seyahatimiz oldu. Bu 3 ülkedeki kardeşlerimizle de hemhal olmak, oradaki yetkililer ile gerekli görüşmeleri yapmak adına resmi ziyaret gerçekleştirildi" diye konuştu.

'BÜYÜK TÜRKİYE'DEN BEKLENTİ VAR'

Balkan ülkelerine yapılan ziyarette mevkidaşları ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kirişci, "Özellikle Rusya'nın doğal gaz musluğunu kapatmasıyla birlikte başta konutlardaki ısınma sorunu olmak üzere sanayilerinin ihtiyacı olan enerji temininde güçlük çekeceklerinin farkındalar. Bundan dolayı da büyük bir panik halindeler. Sürekli Sayın Cumhurbaşkanımıza ne olur gelecek hafta Şangay 5'lisi diye Özbekistan'da bir toplantı var. Oraya da Sayın Cumhurbaşkanımız katılacak. 'Siz orada işte Putin'i göreceksiniz. Putin ile bir araya geleceksiniz. Aliyev ile ilişkileriniz iyi. Aliyev ile ne olur bizim şu enerji işini halledin' dediler. Uluslararası ilişkilerde bu tip cümleleri kurmak kolay bir şey değil ama bu insanlar bu cümleleri kurma ihtiyacı hissediyorlar. İş artık o noktaya gelmiş. Büyük bir Türkiye'den beklenti var" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN HUZURLU YAŞAMASINI İSTİYORUZ'

Yunanistan'ı eleştiren Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"AK Parti ailesi olarak inandığımız yolda hızla yürümeliyiz. 2023'te bizi sendelemek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. NATO'da ittifak üyesi ülke Yunanistan'da S300 Rusların ürettiği bir savunma sistemi. Bizler S400'ü aldığımız için bize ambargo uygulayan bir Amerika. S300'ler için 'ya onlar onu kullanmıyor. Üzerinde ambalajları bile açılmadı' deyip dünyayı uyutanlar, avutanlar fakat nasıl oluyorsa yine NATO'nun bir numaralı ülkesi Amerika'nın yapımı olan F16'ya radar kilitlemesinde bulunuyorlar. Bu nasıl bir ittifak? Bu nasıl bir NATO? Bu nasıl bir komşuluk? Bu nasıl bir barış sevdalısı görüntü? Bunlar asıl niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz. Bugün 9 Eylül. Bunlar 9 Eylül'ü gayet iyi bilirler. Anadolu insanının irfanı, erdemi, gayreti ve çabasıyla bunların İzmir'den gemilere binerek ülkeyi nasıl terk ettiklerini ve kaçtıklarını hatırlatmak istemeyiz. Bizim isteğimiz adalar denizi bir barış denizi olsun. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz kendi topraklarımızda ve dünya coğrafyasında insanların huzurlu yaşamasını istiyoruz" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Vahit KirişciYunanistanAdalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ediyorum ki DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ediyorum ki DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız
Binali Yıldırım: İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına bir semboldür
Binali Yıldırım: İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına bir semboldür
CHP'den 9 Eylül töreni
CHP'den 9 Eylül töreni
Sarıgül: 6'lı masa için en doğru aday Kılıçdaroğlu
Sarıgül: 6'lı masa için en doğru aday Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı
Kılıçdaroğlu: Çiftçi, üretici ve esnafın kredi faizini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçi, üretici ve esnafın kredi faizini sileceğiz
Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar
Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar
"İşgal altındaki adalarımız için harekete geçilmeli"
"İşgal altındaki adalarımız için harekete geçilmeli"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول