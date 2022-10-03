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Bakan Kasapoğlu: Yurtlara yerleştirmede bir rekoru gerçekleştirdik

03 Ekim 2022 Pazartesi 15:28
Bakan Kasapoğlu: Yurtlara yerleştirmede bir rekoru gerçekleştirdik

BOLU - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlara yerleştirmede rekor kırdıklarını açıklayarak, "Hep birlikte bir rekoru gerçekleştirdik. İlk faz yerleştirmede yüzde 80. 2'nci faz yerleştirmede de yüzde 82 yurt yerleştirme oranına imza attık. Bu bir rekordur. Bu bir Türkiye rekoru değildir. 850 bin yurt kapasitesi, 800'den fazla yurt dünyada eşi benzeri olmayan bir alt yapıdır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘2023'e doğru şehir buluşmaları' programı kapsamında Bolu'ya geldi. Kasapoğlu'na ziyareti kapsamında 13 AK Parti Milletvekili de eşlik etti. Partililerle bir otelde bir araya gelen Kasapoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin devlet yurtlarına yerleşmesi konusunda dünya rekoru kırdıklarını anlatan Kasapoğlu, "Son süreçte yurtlar hepimizin malumu. Hep birlikte bir rekoru gerçekleştirdik. İlk faz yerleştirmede yüzde 80. 2'nci faz yerleştirmede de yüzde 82 yurt yerleştirme oranına imza attık. Bu bir rekordur. Bu bir Türkiye rekoru değildir. 850 bin yurt kapasitesi, 800'den fazla yurt dünyada eşi benzeri olmayan bir alt yapıdır. En yakın örneklerde bu rakam, en gelişmiş ülkelerde yüzde 10'larda, 15'lerdedir. Biz hamdolsun ülke olarak 21 yıllık atılımımızla bunu gerçekleştirdik. Bundan 21 yıl önce Türkiye'de yurt başvurusu yapan 100 kişiden ancak 10’u 15’i yurda yerleşiyordu. 10'lardan 15'lerden geldiğimiz nokta, yıl 2022 Ekim itibariyle yüzde 92 oldu." dedi.

Öğrencilerin KYK kredi cezaları ile ilgili de parlamentonun çalışma yaptığını aktaran Kasapoğlu, "Gerek burslarımız, gerek kredilerimiz öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar en güçlü şekilde yoluna devam ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde burs ve kredi başvurularımız başlayacak. Kredilerdeki gecikme cezalarını da inşallah parlamentomuz da ilerleyen günlerde artık tarihleştirecek. Önümüzdeki süreçte yine kredi ve burs uygulamalarımızda genç odaklı siyasetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlerin Türkiye'nin en büyük umudu olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Onların umudunu büyütmek, önlerini açmak, onlarla birlikte bu yolu yürümek bizim siyaset tarzımız. O yüzden hiç kimse gençleri, gençliği istismar etmeye kalkmasın. Buna kalkışırlarsa her zaman bizi bulacaklardır. Gençlerle aramıza bugün giremedikleri gibi hiç bir zaman da giremeyecekler. Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar. Yalanlarla manipüle etmeye çalışacaklar. Ama biz her zaman gençlerimizin yanında onlarla birlikte onların umudunu büyütmeye, sevincini artırmaya çalışacağız."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından partiye üye olan gençlere rozet taktı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluYurtlara Yerleştirme
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