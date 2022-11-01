Bakan Kasapoğlu: Yurt başvurularının yüzde 97'si karşılandı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye genelinde 430 bin 176 öğrencinin yurt başvurusu yaptığını belirterek, "3'üncü faz yerleştirmeler neticesinde, talep karşılama oranımızın yüzde 97'ye yükseldiğini gururla, mutlulukla paylaşmak istiyorum" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 mali bütçesini görüşmek üzere toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, komisyon üyelerine sunum yaptı. Bakan Kasapoğlu, 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, kurumlar arası iş birliklerinin nicelik, nitelik ve hız açısından olağanüstü seviyelere yükseldiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Sistemin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirerek ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelip hizmet üreten kurumlarımız, etkili ve çözüm odaklı bir irade mekanizması meydana getirdi. Karar alma süreçleri ve bürokrasi hızlandı. Kalite arttı, hizmetlerin çıtası yükseldi" diye konuştu.



Kasapoğlu, Bakanlığın faaliyet, proje ve hedeflerini anlattı. Gençlerin bedensel, ruhsal ve fikri gelişim imkanlarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Kasapoğlu, "Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz. 2002'de sadece 9 olan gençlik merkezi sayısını 2022 Kasım ayı itibariyle 419'a yükselttik. Bu merkezlere 2 milyon 937 bin 34 gencimiz üye oldu ve aktif olarak faaliyet tasarladı. Gençlik merkezlerindeki akademilerde ve kulüplerde ise bugüne kadar toplam 651 bin 918 faaliyet gerçekleştirildi ve 5 milyon 955 bin 925 gencimiz bu faaliyetlere katıldı. 4 senede, 117'si üniversitelerde olmak üzere 345 adet ‘Genç Ofis’ açtık ve mekanların sayısı da her geçen ay artmaya devam ediyor. Dünyada bakanlık düzeyinde bir örneği daha olmayan bu e-katılım uygulamasına 291 bin 975 gencimiz katılmıştı" ifadelerini kullandı.



'GENÇLERİN KİŞİSEL GELİŞİMİNE DESTEK OLDUK'



Kasapoğlu, 'Akran Öğrenme Modeli' ile gençlerin 21'inci yüzyıl yetkinliklerini kazanmasını hedefleyen 'Vizyon Kulüpleri Eğitimleri'ni başlattıklarını belirterek, "Böylelikle gençlerin kariyer planlamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmelerine, uluslararası gençlik çalışmalarını öğrenmelerine ve gençlerin kişisel gelişimlerine destek olduk" dedi.



Kırsal bölgede, sınırlı sosyal ve iş imkanlarına sahip olan gençleri, yeni nesil araçlarla üretime yönlendiren ve onları güçlendiren 'Kırsal Bölge Genç Destek Projesi'ni uygulamaya koyduklarını aktaran Kasapoğlu, "Yurtlarımızda kayıtlı öğrenciler için spor yoluyla akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyen, yurt işleyişine katkı sunan, öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmelerini amaçlayan 'Yurt-Time Programı'nı başlattık" diye konuştu.



'81 İLİMİZDEN GENÇLERİ KENDİ BAKANLIKLARINA DAVET ETTİK'



'Gençler Bakanlığında Programı'yla, 81 ilden gençleri davet ettiklerini kaydeden Kasapoğlu, "Bu hareketlilik programıyla 500 binden fazla gencimiz hem bakanlık çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de Ankara'nın tarihi ve kültürel destinasyonlarını ziyaret etti" ifadesini kaydetti.



'5 BİN 114 PROJEYE DESTEK SAĞLANDI'



Kasapoğlu, 'Gençlik Projeleri Destek Programı ile de 'Fikir Gençlerden, Destek Bizden' şeklindeki proje desteklerini hem kapsam olarak hem de miktar olarak büyüttüklerini belirtip, "2012'den bu yana 5 bin 114 projeyi 331 milyon 312 bin TL destekle buluşturduk" dedi.



'REKOR YERLEŞTİRME PERFORMANSINA İMZA ATTIK'



Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına ilişkin, "81 il 254 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 800 öğrenci yurdumuzla, 850 bin yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz. Yurtlarda ücretsiz internet, güvenlik, temizlik, eğitim ve atölye çalışmaları gibi imkanları gençlerimize sunuyoruz. 105 yeni yurt binasını ve 223 bin yeni kapasiteyi hizmete almasıyla, rekor bir yurt yerleştirme performansına imza attık" diye konuştu.



'ANKARA VE İSTANBUL'DA YEDEK ÖĞRENCİ KALMADI'



Yurtlarla ilgili süreçleri 'analiz', 'planlama' ve 'uygulama' olmak üzere, 3 temel başlıkta yönettiklerini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Uygulama aşamasına geçtiğimizde yurt yerleştirmelerimizi fazlara ayırıyor ve 4 adet faz dönemi içerisinde süreci noktalıyoruz. Yerleştirme süreçlerimizin tamamını, Ankara ve İstanbul'da hizmete açtığımız Yurt Koordinasyon Merkezleri'mizde yürütüyoruz. Bu yıl, üniversiteye ilk defa başlayacak 305 bin 83 öğrenci, ara sınıflarda 86 bin 257 öğrenci, diğer kontenjan 38 bin 836 öğrenci olmak üzere, Türkiye geneli toplamda 430 bin 176 öğrencimiz, yurtlardan istifade etmek için online olarak başvurularını yaptı. Eylül başı ilan ettiğimiz ilk faz ilk yerleştirmelerde, yüzde 80'lik rekor bir talep karşılama oranı performansına imza attık. Eylül ayı sonu ilan ettiğimiz 2'nci fazda ise talep karşılama oranını yüzde 92'ye yükselterek eylül ayı rekorunu tazeledik. 3'üncü faz neticesinde, talep karşılama oranımızın yüzde 97'ye yükseldiğini gururla, mutlulukla paylaşmak istiyorum. Ankara'da ve İstanbul'da yedek öğrencimiz kalmadı. İzmir'de kız öğrencilerden yedeğimiz kalmadı. Çok az erkek öğrenci sırada bekliyor. Onlar da bu ay ortasında açacağımız yeni yurtlarla birlikte tamamen yerleştirilmiş olacak."



Kasapoğlu, 2022 yılı bütçe rakamlarına ilişkin, "Bakanlığımızın 2022 yılındaki yatırım bütçesi, eklenen ödeneklerle birlikte 7 milyar 678 milyon 92 bin 416 lira oldu. 2022 yılı bütçesinde 'Yükseköğretim Programı' için ödenek miktarı eklenen ödeneklerle birlikte 29 milyar 132 milyon 414 bin 406 lira oldu" dedi.



179 projenin yapım, ihale ve proje çalışmalarının devam ettiğini duyuran Kasapoğlu, "63'ünü bu yıl bitmeden tamamlayacağız. Ayrıca yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliklerimiz çerçevesinde 7 bin 929 spor tesisini daha gençlerimize kazandırdık. Bunların içinde mahalle tipi sahalar, salonlar ve çok amaçlı spor alanları da yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.



BAKANLIĞIN 2023 BÜTÇESİ



Kasapoğlu, 2023 yılı bütçe rakamlarını ise şöyle açıkladı:



"745 milyon 784 bin TL'si personel ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleri, 472 milyon 785 bin TL'si mal ve hizmet alımları, 34 milyar 671 milyon 571 bin TL'si cari transferler, 4 milyar 762 milyon 310 bin TL'si sermaye giderleri, 420 milyon 82 bin TL'si sermaye transferleri, 25 milyar 472 milyon TL'si ise borç verme giderleri olmak üzere toplam 66 milyar 544 milyon 532 bin TL olmuştur."