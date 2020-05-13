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Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşımız karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 76 ilde bulunan bakanlık yurtlarında halen 9 bin 647 vatandaşın karantina altında olduğunu, 62 bin 593 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:42
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Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşımız karantinada

ANKARA - Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile koronavirüsle mücadele kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni bilgileri paylaştı.

"BUGÜNE KADAR 72 BİN 240 VATANDAŞIMIZI MİSAFİR ETTİK" 

Açıklamasında koronavirüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı bir işbirliği bulunduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, İçişleri Bakanlığı'mızın da katkılarıyla bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki yurdumuzda, halen yurt dışından gelen 9 bin 647 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor" dedi.

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar karantina sürecini tamamlayan 62 bin 593 vatandaşın evlerine uğurlandığını, yurtların yurt dışından gelen 72 bin 240 vatandaşa ev sahipliği yaptığını kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluKoronavirüs TedbirleriKarantina
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